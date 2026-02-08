Volley, cuore e reazione non bastano: Akademia Messina KO contro la Futura Busto Arsizio

Sconfitta amara per il Gruppo Formula 3 Messina. Alla “Soevis Arena” di Castellanza è la Futura Giovani Busto Arsizio a conquistare il bottino pieno in quattro set (3-1: 25-8, 25-21, 23-25, 25-20). Le SuperGirls di Coach Freschi replicano l’approccio visto nell’esordio a Latisana, lasciando alle padrone di casa il netto controllo del primo parziale. Nonostante una discreta efficienza in ricezione (65% per le siciliane contro il 75% della Futura), le messinesi faticano molto in attacco (15% vs 58%), non riuscendo a trovare le giuste soluzioni per arginare il muro avversario, autore di ben 7 block vincenti. Ben diverso, invece, l’atteggiamento mostrato nei tre set successivi, giocati punto a punto e decisi solo in alcuni momenti chiave, nei quali Messina ha lasciato spazio alla maggiore grinta biancorossa.

Nella seconda frazione di gioco le messinesi riescono a costruirsi un buon vantaggio sul 5-9, poi rimarginato dalle lombarde fino al dodici pari. Da qui prende vita una lunga fase di equilibrio fino al diciassettesimo punto, momento in cui si accende lo sprint finale delle padrone di casa, trascinate soprattutto da una decisiva Enneking, a referto con 7 punti nel set. Anche nel terzo parziale regna la parità fino al quindici pari. Successivamente Messina si affida alle sue schiacciatrici Zojzi e Kiss e allunga fino al +3. La Futura, però, non molla di un millimetro e si riporta sul 22-23 grazie al muro di Talarico: è solo un brivido temporaneo, perché le SuperGirls mantengono lucidità e conquistano i due punti necessari per accorciare le distanze.

C’è tanto rammarico per il quarto set, ultima occasione per allungare la partita e portare a casa almeno un punto. Sarebbe servita quella concentrazione mostrata lo scorso 18 gennaio contro Melendugno, quando, sotto 1-2, le messinesi riuscirono a riaprire i giochi centrando l’obiettivo Pool Promozione. Nonostante un tentativo generoso, che ha visto le SuperGirls restare agganciate alle avversarie fino al tredici pari, il turno al servizio di Sassolini ha messo in difficoltà la costruzione del gioco siciliano, creando un solco di quattro punti che Ferrara e compagne non sono più riuscite a colmare.

Ottimi i dati numerici relativi alle schiacciatrici Zojzi e Kiss, autrici rispettivamente di 17 e 13 punti e capaci di garantire solidità anche in seconda linea, chiudendo con un positivo 48% e 55% di efficienza in ricezione. Al centro buone anche le prestazioni di Landucci e Colombo, subentrata in corso d’opera a Campagnolo: per la prima 7 punti complessivi, inclusi 3 muri, mentre la seconda ne realizza 5 con 1 block vincente. Prossimo appuntamento: domenica 15 febbraio alle ore 16 al “PalaRescifina” contro la Valsabbina Millenium Brescia.

Riepilogo del match

Coach Tettamanti conferma il 6+1 composto dalla diagonale Sassolini-Taborelli, le schiacciatrici Enneking e Longobardi, le centrali Farina e Rebora, il libero Blasi. Dall’altro lato, Coach Freschi schiera Tisma in regia, l’opposta Felappi, Zojzi e Kiss le schiacciatrici, Landucci e Campagnolo al centro, Ferrara il libero.

1°set (25-8)

Il servizio di Longobardi inaugura l’incontro. La prima scelta di Tisma premia l’efficacia di Zojzi, ma Enneking e Farina alzano subito il muro, firmando il primo break biancorosso. Le messinesi faticano a concretizzare in attacco, favorendo una prima fuga delle lombarde (5-1) che costringe Coach Freschi al time out. Alla ripresa, Zojzi va a segno da posto quattro, ma Enneking continua a leggere bene le soluzioni offensive di Felappi, trascinando la Futura sul 9-2. Messina prova a variare affidandosi ai pallonetti, senza però riuscire a sorprendere la difesa di casa: arriva così la seconda e ultima interruzione per il tecnico siculo. Le siciliane cambiano regia con l’ingresso di Rizzieri, ma il dominio delle padrone di casa prosegue (14-3). Felappi viene nuovamente murata, questa volta da Longobardi, e la Futura consolida un ampio vantaggio. Coach Freschi si gioca allora la carta Galic. Zojzi firma il quinto punto messinese, mentre Enneking continua a colpire con continuità sia in attacco sia a muro. Landucci si fa sentire sottorete, ma le difficoltà di Messina persistono fino alla chiusura del parziale, siglata dall’ace di Rebora.

Top scorer: Veronica Taborelli (Futura Giovani Busto Arsizio) con 7 punti.

Errori: 2 (Futura Giovani Busto Arsizio), 4 (Gruppo Formula 3 Messina).

2°set (25-21)

La seconda frazione si accende con il muro di Felappi su Taborelli, che però si riscatta immediatamente nello scambio successivo. Si apre una fase di equilibrio punto a punto, interrotta dalle due invasioni consecutive di Enneking che permettono a Messina di mettere per la prima volta il muso avanti nel match (3-6). Le lombarde recuperano terreno affidandosi al muro, ma Kiss e Zojzi continuano a creare problemi alla difesa di casa. L’errore di Taborelli vale il 5-9 e spinge Coach Tettamanti a chiamare time out. Al rientro, la Futura mostra maggiore lucidità e si riporta a una sola lunghezza di distanza, mentre Coach Freschi inserisce Colombo al servizio. Zojzi colpisce con decisione da posto quattro e ristabilisce il +4 per le siciliane.

Messina, però, non riesce a capitalizzare le occasioni per allungare e concede alle padrone di casa la parità, trascinate soprattutto da Enneking (12-12). Sale in cattedra anche Taborelli, che con due ace firma il sorpasso biancorosso. Si torna in equilibrio sul 15 pari, poi sul +2 Futura arriva il time out di Coach Freschi. Oggioni subentra a Felappi, mentre Campagnolo fa ritorno sottorete; sul fronte opposto spazio a Orlandi al posto di Enneking. Taborelli sigla il 23-20, approfittando anche di un calo offensivo di Zojzi. Messina prova a riaprire il set, ma è ancora l’opposta biancorossa a chiudere il parziale e mandare le squadre al cambio di campo.

Top scorer: Alyssa Enneking (Futura Giovani Busto Arsizio) con 7 punti.

Errori: 6 (Futura Giovani Busto Arsizio), 9 (Gruppo Formula 3 Messina).

3°set (23-25)

Partenza in salita per Messina nel terzo parziale, con la Futura che scatta subito sul 3-0. I primi due punti giallorossi portano la firma di Giulia Felappi, ai quali si aggiungono quelli di Greta Kiss per il momentaneo equilibrio (4-4). Farina e Sassolini confezionano il break che vale il +2 biancorosso, ma la reazione messinese è immediata e ristabilisce la parità. Messina continua però a pagare qualcosa al servizio e le lombarde ne approfittano per restare agganciate al set. La pipe di Zojzi firma il 12-13, ma un errore pesante di Campagnolo consegna il turno di battuta a Sassolini: sul servizio della palleggiatrice di casa, la Futura allunga grazie al muro di Farina e all’ace della stessa alzatrice. Coach Freschi ferma il gioco. Zojzi e Kiss riportano il punteggio in equilibrio sul 16 pari. Scattano i cambi su entrambi i fronti: Colombo rileva Campagnolo per Messina, mentre sul versante lombardo entrano Orlandi al posto di Enneking e la coppia Farina-Talarico. Rizzieri continua ad affidarsi a Zojzi, che risponde con efficacia firmando il 16-18.

Coach Tettamanti interrompe il gioco e, sul successivo +3 siciliano, è costretto a chiamare un nuovo time out. Taborelli e Longobardi provano a trascinare la Futura con punti pesanti, ma Messina si dimostra più solida in difesa e conserva il vantaggio. Il muro di Taborelli e Talarico su Kiss riporta le padrone di casa a una sola lunghezza di distanza (22-23), costringendo Coach Freschi al time out. Al rientro sul taraflex, Rizzieri rinnova la fiducia alla schiacciatrice ungherese, che va a segno in lungolinea. A chiudere il parziale è l’attacco vincente di Zojzi, che consegna il set alle messinesi.

Top scorer: Aneta Zojzi (Gruppo Formula 3 Messina) con 8 punti.

Errori: 8 (Futura Giovani Busto Arsizio), 10 (Gruppo Formula 3 Messina).

4°set (25-20)

L’attacco di Enneking apre la quarta frazione di gioco. Risponde Landucci in primo tempo, dando il via a una nuova fase di equilibrio (3-3). Iniziano a scaldarsi anche Colombo e Orlandi, schierate al posto di Campagnolo e Longobardi. Rebora va a segno in fast, ma l’invasione di Enneking e l’attacco di Felappi valgono il 5-6. Sono poi Enneking e Sassolini a ribaltare l’inerzia del set. Entrambe le squadre forzano molto al servizio, incappando però in diversi errori dai nove metri. Positivi i colpi offensivi di Orlandi e Kiss, mentre Rizzieri comincia ad affidarsi con continuità a Colombo (12-12). Messina spreca due occasioni per concretizzare il vantaggio, consentendo così alla Futura di costruire un break. Coach Freschi interrompe il gioco. Sul turno al servizio di Sassolini, le ragazze di Coach Tettamanti allungano fino al 17-13.

Longobardi rientra al posto di Enneking per rinforzare la seconda linea: perfetta la ricezione della neoentrata, che consente a Sassolini di servire al meglio la centrale Farina. Messina cambia la propria regista inserendo Tisma, subito a segno con un tocco di seconda intenzione. Sul 20-18 arriva il time out lombardo. Sassolini e Rebora incrementano ulteriormente il vantaggio fino al +5. Enneking firma il ventiquattresimo punto per la Futura, che si procura cinque match point. A chiudere l’incontro è l’errore al servizio di Rizzieri, che consegna il 3-1 alle padrone di casa.

Top scorer: Valentina Colombo (Gruppo Formula 3 Messina) e Veronica Taborelli (Futura Giovani Busto Arsizio) con 5 punti.

Errori: 7 (Futura Giovani Busto Arsizio), 8 (Gruppo Formula 3 Messina).

MVP e Top dell’incontro

MVP del match il libero biancorosso Sophie Blasi, che al termine dell gara festeggia il 69% di positività in ricezione e il 53% di perfetta su un totale di 13 palloni ricevuti. Top Spiker la schiacciatrice Alyssa Enneking (Futura Giovani Busto Arsizio), autrice di 21 punti, di cui 16 in attacco con il 44% e 5 muri. Nonostante il buon rendimento a muro da parte dell’americana, è la sua compagna Alice Farina la Top Blocker con appena un muro in più messo a segno. Top Acer la regista lombarda Helena Sassolini con 3 ace. Per concludere, Top Receiver il capitano messinese Martina Ferrara, la quale ha chiuso con un 72% di positività e di ricezione perfetta su 11 battute a lei indirizzate.

Le dichiarazioni post-match

Coach Matteo Freschi (Gruppo Formula 3 Messina). Un primo set da dimenticare, poi la squadra ha iniziato a giocare mettendo in difficoltà la squadra di casa senza però riuscire a prolungare la partita e a conquistare punti: “Il primo set è stato più o meno sulla falsa riga della prima partita della Pool Promozione contro Talmassons. Penso sia dovuto al fatto che, per questa squadra, il livello della Pool è chiaramente alto e quindi serve un pizzico di adattamento all’inizio. Poi la squadra ha reagito, – continua il tecnico marchigiano – giocando alla pari contro un grande avversario. Peccato per il secondo set, condotto per buona parte. Alla fine, ci siamo persi su qualche situazione in cui siamo state meno furbi. Fortunatamente, nel terzo set siamo riusciti a sfruttare con più astuzia le giuste occasioni, e spero che questo possa servire per il futuro. Sul mancato impiego di Giulia Viscioni nel ruolo di opposta ha poi concluso il tecnico: “L’atleta in questo momento e’ nel roster come posto 4 e lì la scelta e’ stata tecnica. Come opposta non ha dato la sua disponibilità”.

Emma Rizzieri (Gruppo Formula 3 Messina): “Da ogni partita bisogna trarre il meglio. È chiaro che ci sia un po’ di amarezza. Potevamo spingere di più, anche nel quarto set in cui eravamo punto a punto. In futuro, dovremo trovare soluzioni più efficaci da tutti i punti di attacco che abbiamo. E da lì poi potremo ricavare belle soddisfazioni. Sono comunque contenta; in ogni gara dimostriamo una crescita, però ora siamo chiamate a fare di più. Adesso, testa a Brescia – continua la regista Rizzieri – Ripartiremo dalle certezze che abbiamo. Dovremo sfruttare al massimo il fattore campo ed aiutarci l’una con l’altra: solo così potremo ottenere di più”.

Alice Farina (Futura Giovani Busto Arsizio): “Era fondamentale riscattarci dopo la scorsa partita. Serviva battere Messina per confermare l’ultimo posto necessario per accedere ai Play-Off, sperando di trovare punti anche nelle gare successive. Nel primo set è andato tutto liscio, poi Messina ci ha messo in difficoltà. Sono contenta per la prestazione che la squadra ha tirato fuori oggi, restando dietro ogni pallone con pazienza e lucidità in tutti i fondamentali”.

Il tabellino

Futura Giovani Busto Arsizio vs Gruppo Formula 3 Messina 3-1 (25-8, 25-21, 23-25, 25-20).

Futura Giovani Busto Arsizio: Taborelli 19, Orlandi 3, Talarico 1, Longobardi 6, Enneking 21, Alberti n.e., Blasi (L) 0, Ternava n.e., Sassolini 4, Farina 10, Aina (L) n.e., Nella n.e., Rebora 9, Sormani 0. 1st Coach: M.Tettamanti, 2nd Coach: N.Cozzi.

Gruppo Formula 3 Messina: Tisma 1, Rizzieri 0, Zojzi 17, Colombo 5, Felappi 6, Ferrara (L) 0, Landucci 7, Viscioni n.e., Campagnolo 3, Kiss 13, Galic 0, Oggioni 0. 1st Coach: M. Freschi, 2nd Coach: F. Ferrara.

Arbitri: Simone Cavicchi e Piera Usai.

Video Check: Roberta Presti.

Segnapunti federale: Giuseppina Gibertini.

Durata set: 20’, 28’, 31’, 26’.

Futura Giovani Busto Arsizio: ace 6, bs 12, muri 15, errori 23.

Gruppo Formula 3 Messina: ace 1, bs 9, muri 8, errori 30.

Attacco: 41%-29%. Ric.pos.: 50%-61%.

MVP: Sophie Blasi (Futura Giovani Busto Arsizio).