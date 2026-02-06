Voglia di riscatto, la Futura affronta Pescara: la presentazione del match

Grandissima voglia di riscatto. La Cadi Antincendi Futura, dopo il tris di vittorie in campionato, vuole completare questo mini-tour firmando un nuovo capolavoro. Dopo aver battuto, a domicilio, anche la corazzata New Taranto, la corsa verso un posto nei Playoff continua. I giallo-blu ospitano l’Academy Pescara. Calcio d’Inizio alle ore 19.30 di venerdì 6 febbraio 2026. Non una sfida qualsiasi.

La Cadi Antincendi Futura ospitando gli abruzzesi andrà a palesare enorme voglia di riscatto rispetto alla gara di andata, persa in casa dell’Academy dove, esordì al fulmicotone una delle note liete di questa stagione, l’esuberante brasiliano Kadu. La sfida rievoca fasti bellissimi per la Cadi, ovvero, il Playoff per la massima serie conquistato nella passata stagione.

I calcettisti allenati dai Mister Martino ed Honorio sono a soli due punti dalla soglia PlayOff a quota 30. Pescara insegue a quota 28. L’avversario? Ottavo in classifica dopo la sconfitta di misura col Giovinazzo, in precedenza ko (anche questo di misura) nel derby col Sulmona. 67 gol realizzati, 54 subiti.

Giocano autentiche leggende di questa disciplina, un vero spettacolo per gli spettatori da Dudù a Junior senza dimenticare Coco Smith. Squadra forte ed esperta con Dall’Onder, Rodriguez e non solo pronti a fare bene. Dopo la bella diretta sulla Tv della Nazionale e della Figc, Vivo Azzurro Tv, la partita verrà trasmessa con la classica live sul canale della Divisione Nazionale Calcio con telecronaca di Giovanni Mafrici. Arbitrano i signori Angelo Bottini di Roma 1 e Ivo Colangeli di Aprilia.