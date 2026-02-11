Violenza psicologica: riconoscerla, difendersi e sapere che non si è soli

Parlare di violenza significa, spesso, affrontare il dolore che non si vede. La violenza psicologica è una forma di abuso subdola, silenziosa, che non lascia lividi ma corrode dall’interno. E proprio per questo, è ancora troppo spesso ignorata, sottovalutata o scambiata per “conflitti normali” all’interno della coppia o della famiglia. Nella mia attività professionale, ho incontrato donne – ma non solo – che per anni hanno vissuto in relazioni in cui non c’erano schiaffi, ma continue svalutazioni, controllo, umiliazioni verbali, isolamento.

A volte questi comportamenti vengono giustificati o minimizzati con frasi come “sono cose che succedono”, oppure “non è poi così grave”. E invece no: è grave. La legge italiana riconosce che la violenza può assumere forme psicologiche, e che queste, se reiterate e sistematiche, possono costituire reato.

L’articolo 572 del Codice Penale (maltrattamenti contro familiari o conviventi) punisce chiunque maltratti una persona della famiglia, anche senza ricorrere alla violenza fisica, ma attuando condotte offensive della dignità, della libertà e dell’equilibrio psichico dell’altro. Anche l’articolo 612-bis c.p. (atti persecutori – stalking) può essere applicato in presenza di ansia, paura, isolamento o alterazione delle abitudini di vita della vittima.

Ma al di là del linguaggio giuridico, la verità è semplice: chi vive sotto pressione emotiva costante, dentro una relazione fatta di paura, dipendenza e senso di colpa, ha diritto ad essere ascoltato e tutelato.

Non è necessario attendere un’escalation. Non bisogna aspettare un gesto violento “visibile” per chiedere aiuto. È sufficiente riconoscere che si sta male, e sapere che ci sono strumenti legali e risorse disponibili per affrontare il percorso. In questi casi, tempestività e consapevolezza sono fondamentali: prima si interviene, maggiori sono le possibilità di protezione e ricostruzione.

Cosa può fare chi si riconosce in una situazione di violenza psicologica?

Parlare con un legale, anche solo per un primo orientamento riservato

Contattare un centro antiviolenza, che offre ascolto, supporto psicologico e assistenza legale

Raccogliere elementi e testimonianze: annotare episodi, conservare messaggi, documentare ciò che si vive

Valutare eventuali misure di protezione, anche urgenti, quando ci sono i presupposti

Numero utile (attivo h24 e gratuito):

1522 – Servizio nazionale antiviolenza e stalking

È importante sapere che la denuncia non è l’unica via, ma solo una delle possibili. Spesso il primo passo è prendere coscienza e parlarne con chi ha competenza per ascoltare, capire, orientare. La violenza psicologica non è meno reale perché non si vede. E nessuno è mai davvero solo, se trova il coraggio di chiedere aiuto.