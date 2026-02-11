Violenza psicologica: riconoscerla, difendersi e sapere che non si è soli

Parlare di violenza significa, spesso, affrontare il dolore che non si vede. La violenza psicologica è una forma di abuso subdola, silenziosa, che non lascia lividi ma corrode dall’interno. E proprio per questo, è ancora troppo spesso ignorata, sottovalutata o scambiata per “conflitti normali” all’interno della coppia o della famiglia. Nella mia attività professionale, ho incontrato donne – ma non solo – che per anni hanno vissuto in relazioni in cui non c’erano schiaffi, ma continue svalutazioni, controllo, umiliazioni verbali, isolamento.
A volte questi comportamenti vengono giustificati o minimizzati con frasi come “sono cose che succedono”, oppure “non è poi così grave”. E invece no: è grave. La legge italiana riconosce che la violenza può assumere forme psicologiche, e che queste, se reiterate e sistematiche, possono costituire reato.
L’articolo 572 del Codice Penale (maltrattamenti contro familiari o conviventi) punisce chiunque maltratti una persona della famiglia, anche senza ricorrere alla violenza fisica, ma attuando condotte offensive della dignità, della libertà e dell’equilibrio psichico dell’altro. Anche l’articolo 612-bis c.p. (atti persecutori – stalking) può essere applicato in presenza di ansia, paura, isolamento o alterazione delle abitudini di vita della vittima.
Ma al di là del linguaggio giuridico, la verità è semplice: chi vive sotto pressione emotiva costante, dentro una relazione fatta di paura, dipendenza e senso di colpa, ha diritto ad essere ascoltato e tutelato.
Non è necessario attendere un’escalation. Non bisogna aspettare un gesto violento “visibile” per chiedere aiuto. È sufficiente riconoscere che si sta male, e sapere che ci sono strumenti legali e risorse disponibili per affrontare il percorso. In questi casi, tempestività e consapevolezza sono fondamentali: prima si interviene, maggiori sono le possibilità di protezione e ricostruzione.
Cosa può fare chi si riconosce in una situazione di violenza psicologica?
- Parlare con un legale, anche solo per un primo orientamento riservato
- Contattare un centro antiviolenza, che offre ascolto, supporto psicologico e assistenza legale
- Raccogliere elementi e testimonianze: annotare episodi, conservare messaggi, documentare ciò che si vive
Valutare eventuali misure di protezione, anche urgenti, quando ci sono i presupposti
Numero utile (attivo h24 e gratuito):
- 1522 – Servizio nazionale antiviolenza e stalking
È importante sapere che la denuncia non è l’unica via, ma solo una delle possibili. Spesso il primo passo è prendere coscienza e parlarne con chi ha competenza per ascoltare, capire, orientare. La violenza psicologica non è meno reale perché non si vede. E nessuno è mai davvero solo, se trova il coraggio di chiedere aiuto.