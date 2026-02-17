Viola, l’U15 protagonista all’EYBL di Milazzo: il resoconto dell’esperienza europea dei reggini

Si è conclusa ieri l’intensa avventura della Redel Viola Reggio Calabria nella tappa siciliana della European Youth Basketball League (EYBL). Un’esperienza che va in archivio non solo come un momento di crescita e condivisione all’interno del gruppo ma di confronto tra diverse realtà a livello internazionale. Il cammino della Redel Under 15 sul parquet di Milazzo ha confermato la qualità del lavoro svolto nel settore giovanile neroarancio e il grande impegno di tutti (dirigenti, staff, ragazzi, famiglie).

I ragazzi, esprimendo un basket corale nelle diverse gare del Torneo, sono stati capaci di reggere l’urto contro i ritmi elevatissimi delle formazioni straniere, rientrando con due vittorie e due sconfitte di cui una di misura. Il confronto interculturale e tecnico con diverse formazioni italiane ed europee lascia in dote agli atleti una consapevolezza nuova sulle proprie potenzialità e una grinta che sarà fondamentale per il prosieguo del percorso.

All’interno della manifestazione sono stati anche assegnati due riconoscimenti individuali, Giovanni Pudano MVP della nostra formazione e Francesco Albanese negli All Stars come componente del miglior quintetto del torneo. “I riconoscimenti a Pudano e Albanese sono il premio al sacrificio di tutto il gruppo. Torniamo a Reggio con la certezza che il confronto nazionale ed internazionale sia la chiave per alzare l’asticella delle nostre ambizioni – questo il commento del dirigente responsabile del settore giovanile Paolo Ginestra – Grazie alle società Basket Siracusa e Giarre basket- continua- per aver permesso ai loro atleti di essere aggregati e rendere ancora più competitiva e compatta la nostra formazione”. Complimenti rivolti a tutta la formazione da parte della società non solo per il basket espresso ma per il garbo e l’educazione che hanno contraddistinto i giovani atleti.