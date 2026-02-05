Viola, Laquintana: “mi sto innamorando di Reggio, la gente è top e il PalaCalafiore è sempre più pieno”

Parole piene di energia e fiducia. Vanni Laquintana, bomber dei neroarancio, descrive il periodo che sta vivendo la Redel Viola Reggio Calabria. La guardia, punto di riferimento tecnico e carismatico della squadra, ha fatto il punto sulla stagione, sul gruppo e sul rapporto speciale con la città. “Momento abbastanza positivo, pieno di fiducia, ma non dobbiamo accontentarci di questo perché le squadre adesso vorranno vincere contro di noi, dovremo essere più concentrati e affrontare le sfide nel migliore dei modi. È bello vedere sempre di più gente al palazzetto, ci da ancora più forza per affrontare le sfide casalinghe”.

La sintonia è il vero punto di forza. “Questo gruppo capisce, anzi legge la pallacanestro tutti quanti alla stessa maniera. Ci troviamo molto tra di noi, siamo un ottimo gruppo, sia dentro che fuori dal campo. Con il suo arrivo ci ha dato una grossa mano per risolvere alcuni problemi che avevamo all’inizio”.

L’amore non è solo per la squadra, ma per l’intera città. “Sì, mi sto innamorando di Reggio Calabria. Si sta bene, si vive bene, e poi una città di mare è sempre bellissima. Le persone sono top e passeggiare per Corso Garibaldi è bello. Mi sento veramente a casa qui”.

E sulla prossima trasferta a Mola è netto: “guai a guardare solo la classifica. Loro sono penultimi, ma sono una squadra giovane che corre a 3000 all’ora. Andremo con la concentrazione giusta per affrontare una partita importantissima e non semplice”.

Sulle prospettive a lungo termine, Laquintana è categorico: “no, non si parla del futuro. Pensiamo ad adesso, partita dopo partita. E poi vediamo un po’ cosa fare”.