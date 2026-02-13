Viola, impegno internazionale dell’U15 all’EYBL di Milazzo

Il torneo della European Youth Basketball League (EYBL) a Milazzo al via domani giovedì 12 febbraio è un appuntamento centrale per il basket giovanile d’eccellenza. Milazzo ospita una delle tappe della South Conference a cui parteciperà la formazione giovanile Under 15 della Redel Reggio Calabria, il calendario prevede un appuntamento dal 12 al 15 febbraio al PalaMilone. Oltre alla Pallacanestro Viola e ai padroni di casa della Svincolati Milazzo, saranno presenti formazioni come l’Akademia Varsavia (Polonia), l’Avellino Basketball, e altri team provenienti da tutta Europa.

Il percorso della Pallacanestro Viola

La Redel Viola sta utilizzando l’EYBL come occasione di crescita per i propri atleti: l’obiettivo é mettere alla prova i ragazzi in un contesto europeo, alzando l’asticella fisica e tecnica rispetto ai campionati regionali e consentendo ai ragazzi di misurarsi con altre realtà e respirare il senso di comunità in grandi ambienti internazionali.

Il gruppo Under 15 neroarancio guidato dai Coach Peppe Calabrese e Stefano Scarpa comprende atleti promettenti che hanno già ben figurato nel torneo d’eccellenza.

Nel roster neroarancio: Albanese Francesco, Amendolia Gabriele, Arcudi Paolo, Caracciolo Francesco, Costa Matteo, Gbesu Sufyan, Maccarrone Angelo S, Perez Federico, Pozzessere Alessandro, Pudano Giovanni, Ripepi Antonio, Salagubang William, Zumbo Antonino.

La societá augura il meglio agli atleti, allo staff tecnico e al dirigente responsabile Paolo Ginestra e coglie l’occasione per ringraziare le società Sitacusa basket e Giarre per aver consentito ai propri atleti di partecipare al torneo.