“Vi trovo bene”: post shock di un Consigliere Comunale di Sinistra sui poliziotti feriti. E spulciando nel profilo…

“È proprio vero che Torino ha ospedali eccelsi. Vi trovo bene per aver subito un tentato omicidio, tutto merito dei nostri dottori. Entri che ti hanno pestato a sangue e dopo qualche ora esce senza neanche un graffio”. No, non è un ragazzino né un cittadino frustrato e violento, che non ammetterebbe comunque giustificazioni. Questo messaggio è relativo a un post scritto da un Consigliere Comunale di Sinistra (di Rivalta, a Torino), tale Flavia Gaudiano, che sui social non nasconde affatto l’ironia in merito alle condizioni dei poliziotti feriti dopo il corteo Askatasuna. Un post vergognoso, un messaggio vergognoso, che ha fatto il giro del web e che è stato ovviamente condannato da tanti.

E’ il vero volto della Sinistra estrema che strizza l’occhio ai violenti, quella che in questi giorni non ha fatto altro che minimizzare e approfittare della situazione per attaccare il Governo, ribaltare la narrazione e urlare alla paura sul fatto che l’Esecutivo possa stringere le cinghie sulla sicurezza, come se fosse un’assurdità dopo i fatti di Torino. A ben guardare il profilo del Consigliere, nella sezione pubblica con le informazioni, emerge subito la frase, uno slogan: “fuori fascisti, razzisti, omofobi, sessisti e sionisti dalla mia pagina! Magari così è più chiaro”. Già, i fascisti. Ma la prerogativa del fascismo era la violenza, che in questo post il Consigliere minimizza. E’ un controsenso? Sì, l’ennesimo paradosso di una Sinistra che non sa che fare.