Veronese attacca Elly Schlein: “il PD ha distrutto Reggio Calabria, venga a chiedere scusa”

“Siamo alle solite con Elly Schlein si fa vedere in Calabria soltanto per dire no, per piangere i disastri e per chiedere risorse al governo nazionale, evitando accuratamente Reggio Calabria, dove il suo partito ha prodotto una vera e propria apocalisse amministrativa”. Lo dichiara il prof. Simone Veronese, presidente dell’Associazione Amici del Ponte dello Stretto.

“Reggio Calabria non è stata colpita da un ciclone – prosegue Veronese – ma da dieci anni di governo del centrosinistra a guida PD, che hanno devastato la città. Schlein gira la Calabria per commentare i danni del maltempo, ma si tiene lontana da Reggio Calabria, dove dovrebbe spiegare ai cittadini di chi è la responsabilità di questo disastro. Qui parliamo di scuole chiuse e sovraffollate , di edilizia scolastica completamente abbandonata, di alunni fragili e disabili lasciati senza spazi adeguati, di strade distrutte, di servizi essenziali al collasso, di acqua a singhiozzo per migliaia di famiglie con tariffe tra le più alte d’Italia, di opere pubbliche iniziate e mai concluse e di patrimonio pubblico umiliato e abbandonato, a partire dal Lido comunale, gioiello storico della città“.

“Questo non è maltempo – sottolinea – ma fallimento politico strutturale. Reggio Calabria è stata polverizzata pezzo dopo pezzo da chi oggi finge di non avere responsabilità. Se la segretaria del PD vuole davvero parlare di disastri – conclude Veronese – venga a Reggio Calabria, accompagnata dal senatore Nicola Irto, e abbia il coraggio di chiedere scusa ai cittadini, agli studenti e soprattutto ai ragazzi più fragili, che oggi pagano il prezzo più alto di dieci anni di cattiva amministrazione. La sinistra dica la verità su Reggio Calabria e si assuma finalmente le proprie responsabilità”.