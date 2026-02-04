Vannacci via dalla Lega, il commento pungente di Germanà: “l’ho accolto con rispetto…”

“Ho accolto con rispetto l’ingresso di Roberto Vannacci nella Lega. È stato accolto in una comunità politica che si fonda su fiducia, responsabilità e senso di famiglia. Una fiducia piena, quella accordata dal nostro segretario Matteo Salvini, che va sempre onorata con comportamenti coerenti e rispettosi. La Lega non è un approdo di convenienza, ma una storia lunga, fatta di militanza, sacrifici e passione. È soprattutto una comunità di uomini e donne che meritano considerazione e rispetto”. Così il Senatore siciliano della Lega Nino Germanà commenta l’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega.

“Anch’io sono stato accolto, eletto e chiamato a ruoli di responsabilità grazie alla fiducia del partito. Ed è proprio nel rispetto di quella fiducia e dei tanti militanti che hanno costruito la Lega, che credo servano serietà, misura e lealtà. Perché gli uomini passano, le idee restano“.