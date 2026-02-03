Vannacci pronto a lasciare la Lega? Il faccia a faccia con Salvini e il Futuro Nazionale

Possibile spaccatura interna alla Lega, sembra questione di ore. Roberto Vannacci sarebbe pronto a lasciare il partito. Nella serata di ieri, il faccia a faccia con Matteo Salvini, secondo quanto si legge su “Repubblica”: un confronto franco, nel quale si è discusso del futuro. L’ex parà è pronto allo scisma interno: alle ore 16:00, nel corso del consiglio federale della Lega convocato dallo stesso Salvini a via Bellerio, dovrebbe essere annunciata la decisione.

Roberto Vannacci, eletto nelle file del Carroccio all’Europarlamento, lascerebbe libero il posto da vicesegretario nazionale del partito. Il generale ha già pronto il suo partito personale: “Futuro Nazionale”, il cui simbolo rimanda a una bandiera tricolore stilizzata, ha già suscitato parecchie polemiche legate al logo di Nazione Futura, con dei tratti in comune.