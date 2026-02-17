Usa: sparatoria durante una partita di hockey a Rhode Island, morti e feriti | VIDEO

Dramma a Pawtucket, in Rhode Island, negli Stati Uniti, dove una normale partita di hockey tra due squadre studentesche si è trasformata in un inferno. È di tre morti e tre feriti il bilancio della sparatoria avvenuta all’interno di una pista di pattinaggio al coperto. A riferire di quanto successo sono state le autorità al quotidiano locale WPRI. La polizia ha confermato al quotidiano che il sospettato è morto.

La sparatoria potrebbe essere collegata ad una lite in famiglia, secondo quanto ha dichiarato la polizia. L’uomo armato, che si è poi ucciso, sembra aver preso di mira componenti della suo stesso nucleo familiare, hanno riferito alla Cnn due funzionari delle forze dell’ordine informati sulla situazione.