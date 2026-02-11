USA, mistero sui cieli di El Paso: stop per 10 giorni ai voli per “motivi speciali di sicurezza”

Un vero e proprio mistero quello presente intorno ai cieli di El Paso, Texas. Le autorità federali hanno imposto lo stop ai voli dall’aeroporto internazionale cittadino per 10 giorni. Il motivo? Non specificate “speciali ragioni di sicurezza”. La misura è entrata in vigore poco prima della mezzanotte di ieri e prevede la chiusura dello spazio aereo sulla città texana sul confine con il Messico e sulla vicina comunità di Santa Teresa, in New Mexico.

La dirigenza dell’aeroporto ha reso noto di aver ricevuto la notifica della misura della Faa “con breve preavviso“, aggiungendo che le autorità federali hanno comunicato che il governo federale “può usare la forza letale” nel caso in cui un aereo che violi la chiusura dello spazio aereo venga considerato “un’imminente minaccia alla sicurezza“.

“Non ho mai sentito di uno spazio aereo americano chiuso per 10 giorni in assenza di una grande emergenza“, ha dichiarato Vincent Perez, rappresentante dei El Paso eletto nell’Assemblea Legislativa del Texas. Le ragioni dietro la misura sono ancora avvolte nel mistero e vanno inserite nel contesto delle recenti frizioni fra USA e Messico.