UNARMA Calabria ricevuta dal Prefetto di Catanzaro: confronto istituzionale e riconoscimento del ruolo sindacale

Il Segretario Generale Regionale Calabria di UNARMA, Fabio Riccio, unitamente ai Segretari Regionali Dott. Sergio Riccio, Dott. Francesco Masotina, Dott. Antonio Cardamone e Dott. Marco Tizzani, è stato ricevuto da Sua Eccellenza il Prefetto di Catanzaro, Dott. De Rosa Castrese, presso la Prefettura di Catanzaro. Riccio dichiara: “L’incontro con il Prefetto rappresenta un momento di alto valore istituzionale e di confronto concreto sui temi che riguardano il territorio e il personale dell’Arma. Abbiamo voluto esprimere personalmente il nostro apprezzamento per la gestione dell’emergenza connessa alla bufera ‘Henry’, che ha colpito duramente le coste del catanzarese. In quella circostanza, il coordinamento della Prefettura ha garantito equilibrio, tempestività e presenza concreta dello Stato, offrendo una risposta efficace in un momento di particolare criticità.”

Riccio continua: “Nel corso del confronto abbiamo illustrato il modello sindacale di UNARMA, fondato su autonomia, responsabilità e piena legittimazione normativa. Il sindacato dei Carabinieri è una realtà consolidata nell’ordinamento e costituisce uno strumento di dialogo serio e costruttivo, orientato al rafforzamento dell’Istituzione.” Riccio ribadisce: “La dialettica sindacale dei Carabinieri ha pari dignità e identica legittimazione rispetto a quella delle altre Forze di Polizia. È un principio che vale per tutti. Non possono esistere differenze sostanziali né interpretazioni che, richiamando logiche esclusivamente militaristiche, finiscano per comprimere un diritto pienamente riconosciuto dall’ordinamento. Il sindacato dei Carabinieri non è una concessione, ma una realtà giuridica consolidata. Chi continua a guardare al passato rischia di indebolire il futuro dell’Istituzione.”

Il Segretario Riccio conclude: “UNARMA continuerà a operare con senso delle Istituzioni e determinazione, promuovendo un confronto leale e trasparente nell’interesse dei Carabinieri e della collettività.” Al termine dell’incontro, la delegazione ha omaggiato Sua Eccellenza del crest istituzionale di UNARMA e del calendario storico dell’organizzazione. Il calendario è stato particolarmente apprezzato dal Prefetto, che ha voluto immediatamente collocarlo accanto agli altri calendari istituzionali presenti nel proprio ufficio, quale segno di attenzione e riconoscimento.