Una neolaureata calabrese ha ricevuto il Premio America Giovani alla Camera dei Deputati

L’Amministrazione Comunale di Mendicino esprime “profondo orgoglio e vive congratulazioni alla propria concittadina Chiara Esposito insignita, presso la Camera dei Deputati, del prestigioso Premio America Giovani per il talento universitario. Il riconoscimento, promosso dalla Fondazione Italia-USA, è attribuito ai migliori 1000 neolaureati d’Italia che hanno conseguito il massimo dei voti, distinguendosi per merito e brillantezza nel proprio percorso accademico”. Il nominativo di Chiara è stato inserito nell’elenco ufficiale dei giovani neolaureati meritevoli che hanno raggiunto l’eccellenza universitaria, confermandosi tra i talenti più promettenti del panorama nazionale. Chiara Esposito, 24 anni — età in cui ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università della Calabria e ricevuto il premio — rappresenta un esempio virtuoso di impegno, determinazione e dedizione allo studio.

Il Premio America Giovani si inserisce in un percorso di valorizzazione delle eccellenze italiane e mira a sostenere concretamente i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e nelle sfide internazionali. A tal fine, la Fondazione riconosce borse di studio per il Master “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy”, offrendo ai premiati un’importante opportunità di crescita professionale e formazione avanzata.

“A nome mio personale e dell’intera Amministrazione comunale, rivolgo a Chiara le più sentite congratulazioni per questo straordinario riconoscimento – dichiara il Sindaco di Mendicino, Irma Bucarelli –. Il suo successo è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. Essere annoverata tra i migliori neolaureati d’Italia testimonia non solo le sue eccellenti capacità accademiche, ma anche i valori di impegno e serietà che caratterizzano i nostri giovani. Mendicino guarda con fiducia e speranza a ragazze come Chiara, che con il loro talento contribuiscono a dare lustro al nostro territorio anche a livello nazionale e internazionale”. L’Amministrazione Comunale rinnova dunque il proprio plauso a Chiara Esposito per l’importante riconoscimento ottenuto, augurandole un futuro professionale ricco di soddisfazioni e traguardi sempre più prestigiosi.