Una neolaureata calabrese ha ricevuto il Premio America Giovani alla Camera dei Deputati

Il Comune di Mendicino esprime orgoglio per Chiara Esposito, insignita del Premio America Giovani alla Camera dei Deputati. Le congratulazioni del Sindaco Irma Bucarelli per l’importante riconoscimento

Premio America Giovani

L’Amministrazione Comunale di Mendicino esprime “profondo orgoglio e vive congratulazioni alla propria concittadina Chiara Esposito insignita, presso la Camera dei Deputati, del prestigioso Premio America Giovani per il talento universitario. Il riconoscimento, promosso dalla Fondazione Italia-USA, è attribuito ai migliori 1000 neolaureati d’Italia che hanno conseguito il massimo dei voti, distinguendosi per merito e brillantezza nel proprio percorso accademico”. Il nominativo di Chiara è stato inserito nell’elenco ufficiale dei giovani neolaureati meritevoli che hanno raggiunto l’eccellenza universitaria, confermandosi tra i talenti più promettenti del panorama nazionale. Chiara Esposito, 24 anni — età in cui ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università della Calabria e ricevuto il premio — rappresenta un esempio virtuoso di impegno, determinazione e dedizione allo studio.

Il Premio America Giovani si inserisce in un percorso di valorizzazione delle eccellenze italiane e mira a sostenere concretamente i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e nelle sfide internazionali. A tal fine, la Fondazione riconosce borse di studio per il Master “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy”, offrendo ai premiati un’importante opportunità di crescita professionale e formazione avanzata.

“A nome mio personale e dell’intera Amministrazione comunale, rivolgo a Chiara le più sentite congratulazioni per questo straordinario riconoscimento – dichiara il Sindaco di Mendicino, Irma Bucarelli –. Il suo successo è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. Essere annoverata tra i migliori neolaureati d’Italia testimonia non solo le sue eccellenti capacità accademiche, ma anche i valori di impegno e serietà che caratterizzano i nostri giovani. Mendicino guarda con fiducia e speranza a ragazze come Chiara, che con il loro talento contribuiscono a dare lustro al nostro territorio anche a livello nazionale e internazionale”. L’Amministrazione Comunale rinnova dunque il proprio plauso a Chiara Esposito per l’importante riconoscimento ottenuto, augurandole un futuro professionale ricco di soddisfazioni e traguardi sempre più prestigiosi.

Targa Premio America Giovani Chiara Esposito

