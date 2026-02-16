Un ponte tra Palmi e Francia, programma Erasmus+ tra l’Einaudi Alvaro e il Lycée Général et Technologique des Flandres

Un nuovo progetto di scambio internazionale è nato in questi giorni tra il Liceo “Corrado Alvaro” dell’I.I.S. “Einaudi-“Alvaro” di Palmi, guidato dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Mariarosaria Russo, e il Lycée Gènéral et Technologique des Flandres, guidato dal Dirigente Scolastico, Prof. Thierry Debaecke. Si tratta di un’esperienza di Job Shadowing, che ha messo in luce il valore aggiunto dei programmi Erasmus+ grazie alla collaborazione tra le docenti di lingua francese dell’istituto pianigiano e le prof.sse Hondermarck Perrine, docente di Storia e Geografia, e Boone Béatrice, docente di Inglese, provenienti da Hazebrouck.

Il progetto “Job Shadowing” è stato un’importante occasione di scambio e crescita professionale per i docenti coinvolti, che hanno avuto la possibilità di osservare da vicino le pratiche didattiche e i sistemi educativi dei due paesi partner. Ma è stata soprattutto un’importante esperienza didattica per gli studenti coinvolti, che ha generato grande interesse e partecipazione: lezioni di analisi dei documenti storici Esabac, lezioni di arte e geostoria, lezioni della didattica FLE e di lingua inglese, attività di cittadinanza attiva e storia delle religioni. Un visiting di scambio presso la filiera Enogastronomica guidata dal Prof. Daniele Sapioli, con la collaborazione della prof.ssa Simona Pronestrì, ha terminato il percorso con la degustazione dei prodotti del territorio.

L’esperienza è andata oltre le mura scolastiche, alla scoperta delle cittadine dello Stretto: da Palmi con la leggenda di Donna Canfora a Gioia Tauro con la storia tra mito e realtà della colonia greco-calcidese di “Metauros”, a Bagnara con l’amore non corrisposto tra Gaziano e la ninfa Teti, a Reggio Calabria con il mito di Medusa legato alla “Terra Mater” di Gianni Versace. Una traversata sullo Stretto e lo sguardo innevato di Aitna hanno fatto da sfondo al mito di Scilla e Cariddi, presso l’“Accascina” di Messina.

Grazie alla Commissione Erasmus in tutte le sue componenti, dalla Responsabile, prof.ssa Antonella Catanzaro, alle docenti prof.sse Rossana Gentile e Stefania Griso, il programma Erasmus+ del Liceo “Alvaro” apre così le sue porte a una nuova esperienza di scambio, al fine di favorire la collaborazione tra le istituzioni scolastiche dei due diversi Paesi europei, prevista per il mese di ottobre con un gemellaggio in lingua francese nato sulla base di un progetto eTwinning, il cui focus è “Miti e leggende: tra passato e presente”.

Al Dirigente Scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo, e ai suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante, al DSGA, avv. Carmela Cambareri, alle responsabili del Liceo “Alvaro” prof.sse Enrica Scolaro e Rosamaria Stillitano, alla referente Esabac Prof.ssa Maria Rosaria Gioffré e a tutti i docenti che hanno preso parte alle varie attività didattiche e ludiche ,vanno i ringraziamenti per la buona riuscita dell’evento che getta le basi per un percorso didattico internazionale grazie al quale gli alunni delle classi terminali potranno scoprire, a loro volta, miti e leggende tra le Fiandre e la Ville Lumière.