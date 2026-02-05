Un pezzo di Calabria da Papa Leone: il Pontefice riceve il Cedro di Santa Maria. E’ la seconda volta nella storia

Papa Leone XIV ha ricevuto in dono il Cedro di Santa Maria del Cedro, in occasione dell’incontro avuto con Don Augusto Porso, per i suoi 60 anni di sacerdozio, nella giornata di ieri 4 febbraio 2026. Un gesto semplice ma allo stesso tempo molto significativo poiché il “frutto sacro”, così come chiamato nella Bibbia, rappresenta l’identità della Riviera dei Cedri. L’incontro é stato introdotto da Marisa Porso, la quale ha presentato il Cedro al Pontefice specificando che si trattasse del frutto coltivato a Santa Maria del Cedro, di qualità pura liscio-diamante.

Per la seconda volta nella storia un Pontefice ha ricevuto fra le sue mani un Cedro calabrese. Il primo ad averlo avuto in dono fu Papa Francesco sempre attraverso Don Augusto Porso, accompagnato da Marco Napolitano. Il giorno della sue elezione Papa Leone si è presentato come “un figlio di Sant’Agostino”, proprio per questo Don Augusto ha consegnato al Pontefice anche il libro “Luci nell’interiorità. Il libero arbitrio in Sant’Agostino” che ha scritto durante il periodo della Pandemia.

Il sacerdote marcellinese infatti é uno studioso di Sant’Agostino, che ha collaborato nell’insegnamento anche con Padre Agostino Trapé, fondatore dell’istituto Patristico Augustinianum. Oltre che al Papa, Don Porso e i suoi nipoti hanno consegnato il Cedro anche al Card. Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano e dall’Ordinario Militare Mons. Gianfranco Saba, proveniente della Sardegna, dove il sacerdote di Santa Maria del Cedro prestò servizio, il quale ha voluto a sua volta omaggiarlo con il dono un crest dell’Ordinariato Militare. In questi giorni Don Augusto e la sua famiglia hanno voluto rendere lode al Signore per il 60° anniversario di Sacerdozio, celebrando la Santa Messa presso la tomba di San Pietro.

Don Augusto ha inoltre preso parte alla Celebrazione Eucaristica presieduta da Papa Leone per la Giornata della Vita consacrata il 2 febbraio e incontrato il Priore generale dell’ordine degli Agostiniani. Il Cedro é stato definito “frutto di pace” perché attraverso di esso é possibile creare relazioni fra ebrei, cristiani (ultimamente anche musulmani, poiché impiegati nella produzione). Alla luce degli insegnamenti di Sant’Agostino, che promuove la concordia attraverso la conversione interiore, esso può essere definito come “frutto di concreta speranza”.