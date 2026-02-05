Un nuovo e affascinante modello auto sbarca in tutta Italia e arriva anche a Reggio Calabria: “Porte Aperte” per guardarlo e… provarlo | INFO

Tra Omoda 5 e Omoda 9 c’era uno spazio ben preciso, un segmento rimasto in attesa di un modello capace di coniugare dimensioni equilibrate, contenuti tecnologici evoluti e un’identità stilistica forte. Oggi quel vuoto viene finalmente colmato da Omoda 7, nuova protagonista del segmento C, un’auto che interpreta in chiave moderna il concetto stesso del marchio Omoda — “O.moda”, un vero e proprio occhio alla moda — portando su strada una sintesi riuscita di design, innovazione e concretezza.

Il suo arrivo in Italia è una novità importante, e a Reggio Calabria diventa subito un evento da vivere dal vivo. Da New Car, presso la sede di Villa San Giovanni, è infatti in programma un “Porte Aperte” dedicato proprio a Omoda 7: sabato e domenica, con orario 9–13 e 15.30–19.30, il pubblico potrà finalmente avvicinarsi a questo nuovo modello, osservarlo da vicino, accomodarsi a bordo e soprattutto provarlo su strada. Un’occasione pensata per chi vuole capire davvero che tipo di auto sia, accompagnata da un momento conviviale con rinfresco e aperitivo in showroom.

Le caratteristiche dell’auto

Omoda 7 nasce per inserirsi perfettamente tra i modelli già conosciuti della gamma, ma lo fa con una personalità ben definita. È un concentrato di tecnologia che riprende tutti i dettagli distintivi del brand, declinandoli in una carrozzeria dalle proporzioni importanti e dall’aspetto moderno. Con i suoi 4 metri e 66 centimetri di lunghezza, offre una presenza su strada decisa e, soprattutto, una grande abitabilità interna, pensata per chi viaggia spesso in compagnia o desidera semplicemente più spazio e comfort nella vita quotidiana.

Sotto il cofano, Omoda 7 punta dritto al cuore della mobilità contemporanea scegliendo una motorizzazione plug-in hybrid. Il sistema è già ampiamente rodato: si tratta della tecnologia Super Hybrid sviluppata dal gruppo Chery Automobile, capace di coniugare efficienza energetica e prestazioni. La potenza complessiva raggiunge i 280 cavalli, mentre l’autonomia totale arriva fino a 1.200 chilometri, un dato che racconta bene la filosofia del progetto: permettere spostamenti urbani più sostenibili e, allo stesso tempo, affrontare senza pensieri anche i viaggi più lunghi.

Ma al di là dei numeri e delle schede tecniche, Omoda 7 è un’auto che va vissuta di persona. Per questo il “Porte Aperte” di sabato e domenica rappresenta molto più di una semplice esposizione: è un invito a salire a bordo, a percepire gli spazi, a testare la guida e a scoprire da vicino un modello che promette di diventare un nuovo riferimento nel suo segmento. A pochi minuti da Reggio Calabria, da New Car a Villa San Giovanni, Omoda 7 aspetta il suo pubblico per farsi conoscere, in un fine settimana pensato per chi ama le novità automobilistiche e vuole anticipare il futuro della mobilità. Ad accogliere i visitatori, tra gli altri, ci sarà il brand manager del marchio, Natale Scopelliti, che accompagnerà i presenti in un vero e proprio “viaggio” all’interno dell’auto.