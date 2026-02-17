Un medico di Reggio Calabria alla guida dell’Anestesia e Rianimazione di Ivrea

Dalle Molinette di Torino all’ASL TO4, il medico originario della Calabria assume la guida della struttura complessa in un’ottica di potenziamento dell’alta complessità nel Canavese

dott Antonio Toscano

Nei giorni scorsi ha preso ufficialmente servizio il nuovo direttore della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Ivrea, struttura afferente all’ASL TO4: si tratta di Antonio Toscano, professionista con un solido profilo clinico e gestionale. Toscano arriva da un incarico di primo piano alle Molinette di Torino, all’interno dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza, realtà di riferimento a livello nazionale. La sua nomina si inserisce in una strategia di rafforzamento dell’area dell’alta complessità, settore strategico per tutto il territorio del Canavese.

Originario di Reggio Calabria, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Messina, dove ha poi conseguito la specializzazione in Anestesia e Rianimazione. Ha successivamente completato la propria formazione con un Master di II livello in Management Sanitario, consolidando anche le competenze organizzative e gestionali.

Dal 2010 al 2023 ha svolto attività clinica in diverse aziende sanitarie regionali lombarde e, dal 2016, presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. In questi anni ha operato nell’ambito dell’anestesia in numerose specialità chirurgiche, maturando una particolare esperienza nella cardioanestesia e nella terapia intensiva cardiochirurgica.

Dal 2023 fino alla recente nomina ha ricoperto il ruolo di responsabile della Terapia Intensiva post-operatoria e dei trapianti di organi addominali presso il presidio ospedaliero Molinette.

Attivo anche sul fronte scientifico e formativo, è organizzatore di corsi itineranti sui blocchi di parete toracica e addominale per le società scientifiche ITACTA (Società Italiana di Anestesia e Terapia Intensiva Cardio-Toraco-Vascolare) ed ESRA Italia (European Society of Regional Anesthesia). È autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e coautore di capitoli in volumi specialistici dedicati all’anestesia e alla terapia intensiva.

