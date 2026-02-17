Un medico di Reggio Calabria alla guida dell’Anestesia e Rianimazione di Ivrea

Nei giorni scorsi ha preso ufficialmente servizio il nuovo direttore della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Ivrea, struttura afferente all’ASL TO4: si tratta di Antonio Toscano, professionista con un solido profilo clinico e gestionale. Toscano arriva da un incarico di primo piano alle Molinette di Torino, all’interno dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza, realtà di riferimento a livello nazionale. La sua nomina si inserisce in una strategia di rafforzamento dell’area dell’alta complessità, settore strategico per tutto il territorio del Canavese.

Originario di Reggio Calabria, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Messina, dove ha poi conseguito la specializzazione in Anestesia e Rianimazione. Ha successivamente completato la propria formazione con un Master di II livello in Management Sanitario, consolidando anche le competenze organizzative e gestionali.

Dal 2010 al 2023 ha svolto attività clinica in diverse aziende sanitarie regionali lombarde e, dal 2016, presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. In questi anni ha operato nell’ambito dell’anestesia in numerose specialità chirurgiche, maturando una particolare esperienza nella cardioanestesia e nella terapia intensiva cardiochirurgica.

Dal 2023 fino alla recente nomina ha ricoperto il ruolo di responsabile della Terapia Intensiva post-operatoria e dei trapianti di organi addominali presso il presidio ospedaliero Molinette.

Attivo anche sul fronte scientifico e formativo, è organizzatore di corsi itineranti sui blocchi di parete toracica e addominale per le società scientifiche ITACTA (Società Italiana di Anestesia e Terapia Intensiva Cardio-Toraco-Vascolare) ed ESRA Italia (European Society of Regional Anesthesia). È autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e coautore di capitoli in volumi specialistici dedicati all’anestesia e alla terapia intensiva.