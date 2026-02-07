Un fisioterapista di Reggio Calabria alle Olimpiadi: Vincenzo Genovese protagonista ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026

“La presenza di Vincenzo Genovese, consigliere dell’Ordine dei Fisioterapisti di Reggio Calabria, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è per noi motivo di grande orgoglio. L’Ordine dei Fisioterapisti di Reggio Calabria esprime profondo orgoglio e soddisfazione per la partecipazione del collega fisioterapista Vincenzo Genovese, componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 in qualità di fisioterapista degli atleti”. Lo afferma in una nota l’Ordine dei Fisioterapisti di Reggio Calabria.

Il Presidente dell’Ordine Marco De Luca: “la presenza di un professionista del nostro territorio in un contesto sportivo di così alto livello rappresenta un riconoscimento significativo delle competenze, della preparazione scientifica e della qualità professionale che contraddistinguono i fisioterapisti italiani e, in particolare, quelli reggini. L’impegno quotidiano nella tutela della salute, nella prevenzione degli infortuni e nel recupero funzionale trova nelle grandi competizioni sportive internazionali una delle sue espressioni più elevate. Quando si accende il palcoscenico olimpico non sono solo gli sportivi a essere protagonisti: accanto a loro opera una squadra di professionisti della salute che lavora ogni giorno per permettere prestazioni di altissimo livello“.

“Come Ordine dei Fisioterapisti di Reggio Calabria rivolgiamo un sincero augurio agli atleti, ai colleghi fisioterapisti e a tutti i professionisti impegnati in questa straordinaria esperienza, consapevoli di quanto la fisioterapia sia oggi sempre più strategica nel mondo dello sport e nella tutela della salute”.