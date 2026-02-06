Un concerto a Roma per sostenere un progetto della la Fondazione Santo Versace: anche Fiorello promuove l’evento (in diretta radio) | VIDEO

Rosario Fiorello promuove il concerto “Un viaggio di ritorno” dell’Orchestra del Mare: il ricavato sosterrà il progetto della Fondazione Santo Versace

Anche l’artista Rosario Fiorello promuove il concerto “Un viaggio di ritorno” dell’Orchestra del Mare: l’unica formazione al mondo che suona strumenti costruiti con i legni delle barche dei migranti. La serata avrà anche uno scopo benefico: il ricavato sosterrà il progetto “Il miracolo della vita – Tabasamu la Mama” della Fondazione Santo Versace, ente filantropico attivo in Africa, a Nairobi in Kenya, con un’iniziativa a sostegno della maternità e dell’infanzia. Fiorello ha parlato dell’evento nel corso del suo programma “La pennicanza”, su Rai Radio 2.

“Grazie a Fiorello per aver raccontato il nostro progetto “Il Miracolo della Vita – Tabasamu la Mama”: quando l’arte incontra il cuore succedono cose bellissime!” è quanto si legge sui canali social della Fondazione, che ha pubblicato proprio lo spezzone del video con l’annuncio di Fiorello. Ecco di seguito il filmato.

Rosario Fiorello promuove (in diretta radio) il concerto che sostiene la Fondazione Versace
