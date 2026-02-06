Un concerto a Roma per sostenere un progetto della la Fondazione Santo Versace: anche Fiorello promuove l’evento (in diretta radio) | VIDEO

Anche l’artista Rosario Fiorello promuove il concerto “Un viaggio di ritorno” dell’Orchestra del Mare: l’unica formazione al mondo che suona strumenti costruiti con i legni delle barche dei migranti. La serata avrà anche uno scopo benefico: il ricavato sosterrà il progetto “Il miracolo della vita – Tabasamu la Mama” della Fondazione Santo Versace, ente filantropico attivo in Africa, a Nairobi in Kenya, con un’iniziativa a sostegno della maternità e dell’infanzia. Fiorello ha parlato dell’evento nel corso del suo programma “La pennicanza”, su Rai Radio 2.

“Grazie a Fiorello per aver raccontato il nostro progetto “Il Miracolo della Vita – Tabasamu la Mama”: quando l’arte incontra il cuore succedono cose bellissime!” è quanto si legge sui canali social della Fondazione, che ha pubblicato proprio lo spezzone del video con l’annuncio di Fiorello. Ecco di seguito il filmato.