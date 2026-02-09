Uil Pensionati Messina, tutto pronto per il XIII Congresso territoriale | INFO

“Si è aperta, anche nel nostro territorio, la campagna congressuale della Uil che vedrà il pieno coinvolgimento di tutte le strutture dell’organizzazione sindacale in un “bagno” di democrazia e di confronto con le iscritti, gli iscritti e le forze sociali. Martedì 10 febbraio 2026 alle ore 9.30, presso la sede della Cassa Edile di Messina sita in via Alessandro Volta (ex Zir), si terrà il XIII Congresso Territoriale della Uil Pensionati.

I lavori saranno presieduti da Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e vedranno la relazione di Pippo Calapai, segretario generale Uil Pensionati Messina. Le conclusioni saranno tratte da Claudio Barone, segretario generale Uil Pensionati Sicilia“. È quanto si legge in un comunicato stampa della UIL Pensionati Messina.