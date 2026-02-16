Udienza dal Papa per Mariano, il 12enne di Maida che pesa 200 chili

Udienza privata da Papa Leone XIV e presa in carico della Fondazione bambino Gesù del Cairo – ente filantropico Ets per Mariano, il dodicenne di Maida, nel Catanzarese, che pesa quasi 200 chili a causa di una malattia sconosciuta e per il quale nei mesi scorsi si è mossa la macchina della solidarietà. A raccontare le emozioni di questa esperienza è la madre, Tamara De Fazio, che, dal suo profilo Facebook, ringrazia quanti nelle ore precedenti alla partenza per Roma e all’incontro con il Pontefice si sono mobilitati per far sì che questo viaggio potesse andare nel migliore dei modi.

“Santità, benedica le mie mani perché le sento stanche e provate dalla battaglia. Abbiamo attraversato l’Italia per 12 anni alla ricerca di un nome e di una cura mentre Mariano ci agganciava forte alla fede“, ha detto Tamara al Papa. Mariano vive una condizione di obesità patologica grave che ha segnato profondamente la sua infanzia. La sua situazione richiede un percorso multidisciplinare strutturato: endocrinologico, nutrizionale, psicologico e riabilitativo. Per questo si è mossa la Fondazione bambino Gesù del Cairo, prendendo in carico il bambino e “assumendo la responsabilità esclusiva di raccogliere, coordinare e garantire ogni energia, ogni risorsa e ogni gesto d’amore che il mondo vorrà donargli“.

Per Mariano, accompagnato a Roma, tra gli altri, anche dal parroco don Carlo Ragozzino, è stata un’esperienza forte. In questi anni, con la sua testimonianza di vita, non ha mai abbandonato la fede: “Da grande – aveva detto durante il giubileo delle persone con disabilità organizzato dalla diocesi di Lamezia Terme – voglio fare il prete“. Un sorriso il suo disarmante, accompagnato alla gioia che questo ragazzo, nonostante le difficoltà della vita, riesce a trasmettere con la sua musica e il suo canto. Mariano, infatti, che fino a qualche tempo fa aiutava ad animare la messa, ama suonare la pianola e comporre canzoni.