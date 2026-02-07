UDC Reggio Calabria, nasce il Dipartimento Politiche Sociali e Benessere della Persona

L’Unione di Centro in provincia di Reggio Calabria accoglie con profonda emozione, orgoglio e rinnovata energia il “ritorno a casa” della dottoressa Maria Pia Guarna, psicologa e psiconcologa, professionista di riconosciuto valore umano e scientifico, che torna ufficialmente nella comunità politica dell’Unione di Centro. “Non è una semplice adesione, ma un ricongiungimento autentico con una storia politica, culturale e umana” che affonda le proprie radici in un percorso iniziato anni fa in una fase nella quale l’UDC calabrese seppe costruire relazioni politiche solide e credibili anche sul piano locale e nazionale, grazie al rapporto diretto con Lorenzo Cesa e Antonio De Poli.

Oggi, dopo anni difficili per il partito sul territorio, l’UDC torna finalmente alla luce, grazie a una nuova stagione politica fondata sull’ascolto, sulla partecipazione e su una forte riorganizzazione metropolitana guidata dal commissario provinciale Giuseppe Pinto e dal commissario regionale Salvatore Bulzomì.

Dichiarazione del commissario provinciale Giuseppe Pinto: “la dottoressa Guarna è una professionista che da anni opera con competenza e sensibilità nei campi della psicologia clinica e della psiconcologia: la sua attività si fonda su un approccio profondamente umano attraverso un approccio empatico e personalizzato con percorsi terapeutici che guidano verso il benessere emotivo e psicologico: un patrimonio di competenze che oggi entra a pieno titolo nella squadra dirigente dell’UDC reggino.

Il ritorno a casa di Maria Pia Guarna rappresenta molto più di un’adesione: è il segno concreto che l’UDC sta tornando ad essere un luogo politico credibile, aperto, attrattivo per le migliori professionalità del territorio. Maria Pia porta con sé un patrimonio straordinario di competenze nel campo della salute psicologica, del supporto alle famiglie, della tutela delle persone fragili e della promozione del benessere sociale.

La sua presenza qualifica in modo significativo la nostra classe dirigente e rafforza la visione di un partito che mette al centro la persona, la dignità umana e il welfare di prossimità.

Dopo anni di silenzio politico, oggi l’UDC a Reggio Calabria è di nuovo una casa aperta, viva, capace di accogliere e valorizzare chi vuole costruire una politica migliore, fatta di contenuti, ascolto e responsabilità”.

Dichiarazione di Maria Pia Guarna: “il mio è un vero ritorno a casa. Ho scelto di rientrare nell’UDC perché oggi rivedo finalmente quel progetto politico che mi aveva convinta in passato: un partito moderato, popolare, attento alle persone e capace di guardare con serietà ai bisogni reali della società. Rientro con entusiasmo in una Unione di Centro profondamente rinnovata, guidata sul territorio da Giuseppe Pinto e a livello regionale dal segretario Salvatore Bulzomì, tra i quali si è creato un binomio politico solido, coerente e fortemente orientato alla costruzione di una nuova classe dirigente. Credo profondamente in una politica che sappia prendersi cura delle fragilità, della salute psicologica, delle famiglie, dei giovani e delle donne. Metterò a disposizione del partito le mie competenze professionali per costruire proposte concrete e politiche sociali realmente efficaci per il nostro territorio“.

Con entusiasmo il commissario Pinto annuncia: “grazie al ritorno della dottoressa Guarna nasce il Dipartimento provinciale Politiche Sociali e benessere della persona”, un dipartimento innovativo in un ambito strategico che consentirà all’UDC di elaborare proposte concrete e moderne per rispondere alle nuove fragilità sociali. La presenza della psicologa arricchisce e qualifica una squadra dirigente che guarda con sempre maggiore attenzione alle fasce più deboli della collettività e che si prepara, con determinazione e spirito di servizio, alle prossime competizioni elettorali in riva allo Stretto.

L’UDC, con il lavoro instancabile di Giuseppe Pinto e con la lungimirante guida regionale di Salvatore Bulzomì, è pronto a scrivere una nuova pagina di speranza, competenza e partecipazione. Una pagina che parla di persone, di comunità, di cura, di futuro.

L’obiettivo dei commissari Pinto e Bulzomì è più che chiaro: “restituire centralità politica all’UDC nella città di Reggio Calabria dopo quindici lunghissimi anni di assenza dalla scheda elettorale”. E questa volta, con convinzione e coraggio, “l’UDC sarà protagonista alle prossime elezioni in riva allo Stretto“.