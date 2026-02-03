U19 Eccellenza, Catanzaro sfiora l’impresa contro Pesaro: fatali i supplementari

Finisce 90-82 per la VL Pesaro solo dopo l’overtime. Gli aquilotti di Catanzaro giallorossi hanno tentato, quasi riuscendoci, una vera e propria impresa sconvolgendo i piani dei forti e blasonati baby della VL. Difatti, partita giocata dai giallorossi per tre quarti in maniera magistrale, rispettando il piano partita e concedendo poco e niente alla squadra di casa. Addirittura, nel primo quarto, parziale record di 33-9 per i ragazzi di coach Sabbatino, che annichiliscono letteralmente i padroni di casa.

Il primo tempo si chiude 29-46, con un predominio netto degli aquilotti anche in termini di qualità di gioco, oltre che di atletismo. Il terzo tempino, parziale di 18-17, registra un’Academy in controllo, concentrata ad amministrare senza sforzo il vantaggio acquisito.

A quel punto, incredibilmente, è come se l’Academy fosse entrata in un banco di nebbia. Ultimo quarto giocato con poca lucidità e, soprattutto, scarsa maturità. Incapaci di gestire il vantaggio accumulato nel primo tempo, soffrendo il pressing di Pesaro, perdendo tanti palloni e concedendo canestri facili agli avversari. Fatali le 25 palle perse, ( 15 tra ultimo quarto e supplementare) nonchè la bassa percentuale ai liberi (22/33 ). Nonostante tutto ciò, i giovani catanzaresi resistono fino al 40’ impattando il punteggio di gara regolare sul 72 pari. Ai supplementari l’Academy subisce un crollo mentale e fisico ed i pesaresi hanno la meglio. Di certo, una considerazione va fatta, non già come alibi per i bravi aquilotti, ma per pura oggettività. Buona parte di loro, impegnati anche domenica in B a Ragusa, viaggiavano praticamente da tre giorni e, senza dubbio, si è trattato di un fattore che nel finale di una lunga gara con overtime pesa sensibilmente. Comunque, tutto ciò considerato, questa Academy U19E può certamente fregiarsi di rivelazione del girone.

Victoria Libertas Pesaro-Basket Academy Catanzaro 90-82 (9-33; 20-13; 18-17; 25-9; 18-10)

Pesaro: Merli 3, Patrignani 10, Grasso 13, Leonardi 9, Del Prete 10, Selvatici, Reginato 11, Pagnini, Cornis

22, Pegoli 8, Bedini, Michelazzo 4.

Coach: Giovanni Luminati.

Catanzaro: Greco 11, Falappi , Idone 6, Zamboni, Albertinazzi 27, Mazzocca, Giovannini, Pistoia, Basile, Giglio 15, Lucia, Dozic 23.

Coach: Nunzio Sabbatino

Arbitri: Dionisi di Fabriano (AN) e De Rosa di Vallefoglia (PU)