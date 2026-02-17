U19 Eccellenza, Catanzaro lotta contro la corazzata Cantù e cede solo nel finale

Aquilotti giallorossi di Catanzaro strepitosi, fanno tremare una delle squadre più accreditate alla finalissima. Neanche i sostenitori più ottimisti avrebbero ipotizzato una gara così performante dell’Academy, capace di competere da pari a pari con Gorla Cantù. Ma non solo, perché i baby giallorossi hanno fallito, sul filo della sirena, il canestro da tre, che li avrebbe consacrati a rivelazione di questa post season del maggiore campionato nazionale giovanile.

Onore al merito all’eccellente staff tecnico e fisico catanzarese ed ovviamente alle giovani furie giallorosse, protagoniste di questa tappa del virtuoso percorso del “Progetto Giovani” della Basket Academy. Indubbiamente, facendo un’asettica valutazione a bocce ferme tra i due roster, Academy Catanzaro e Gorla Cantù, il divario tecnico e fisico sarebbe significativo.

Però, da un lato la cazzimma di capitan Giglio e compagni, dall’altro la competenza di coach Sabbatino e soci, hanno generato un mix così efficace da far giocare alla pari le giovani furie giallorosse ed il super attrezzato roster canturino. Invece, venendo alla cronaca, va detto che si è trattato di una partita intensa e maschia, caratterizzata da una fisicità importante. Dopo Brescia, l’Academy, come appena detto, ha affrontato un’altra corazzata costruita per arrivare fino in fondo. Ma, a differenza di quella gara, questa volta gli aquilotti sono stati bravi a restare in partita per 40 minuti, giocando con un buon equilibrio in attacco ed una consistente solidità in difesa, che hanno permesso loro di pareggiare la fisicità degli avversari.

Inoltre, rispetto alle ultime uscite, capitan Giglio e compagni sono stati bravi anche nella gestione della maggior parte dei possessi, perdendo meno palloni del solito, sette per la precisione. Purtroppo, i catanzaresi sono stati condannati, ancora una volta, dalle pessime percentuali ai tiri liberi (42%) che, alla fine di una gara persa di sole due lunghezze, diventa un dettaglio fondamentale per competere con formazioni di questo livello. Cantù ha dimostrato di avere carattere, oltre che talento, intuendo sempre quando forzare la mano per tentare un allungo o rintuzzare un recupero dei baby giallorossi, potendo contare tanto sul preciso tiro da fuori degli esterni, che da combinazioni vincenti con i lunghi sotto canestro.

Come accennato in premessa, l’Academy ha fallito, sul suono della sirena, il canestro del sorpasso al fotofinish. Sicuramente, una grande prestazione questa degli under del presidente Bianchi, che fa onore al basket meridionale e calabrese in particolare.

Basket Academy Catanzaro – Gorla Energia Cantú 70-72 (20-20; 17-18; 14-21; 19-13)

Catanzaro: Greco 10, Pecoraro 3, Falappi , Fomba 2, Albertinazzi 13, Mazzocca, Giovannini 2 , Pistoia, Giglio 13, Lucia 2, Idone 10, Dozic 16. Coach: N. Sabbatino

Ass: I. Sant’Ambrogio

Ass: F. Tunno.

Gorla Energia Cantú: Molteni 15, Redaelli 9, Zimonjic 15, Fortis 2, Panceri 2, Gualdi 5, Pavese 7, Presotto 4, Alexa, Acunzo 13.

Coach: Luca Ansaloni.

Arbitri: G. Scarfó e S. Riggio