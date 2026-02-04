Trump mette nel mirino la… Nike: il brand colpevole di una particolare discriminazione

Donald Trump mette nel mirino la Nike. La Equal Employment Opportunity Commission, l’agenzia federale americana che tutela le pratiche di assunzione, ha avviato un’indagine nei confronti del gigante dell’abbigliamento sportivo per discriminazione nei confronti dei lavoratori bianchi. E’ la prima volta che l’agenzia prende di mira una grande azienda. Le iniziative a favore della diversità avrebbero costituito un fattore di discriminazione dei lavoratori bianchi.

L’indagine è la prima importante azione legale annunciata dalla commissione sotto la presidenza di Andrea Lucas, che ha preso di mira i programmi di diversità, equità e inclusione fin dall’assunzione dell’incarico lo scorso anno.