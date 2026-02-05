Trump e la religione: “con me è più sexy che mai” e l’ipotesi sul Paradiso

“Non so come una persona di fede possa votare i democratici. Non lo so proprio“. È quanto dichiarato da Donald Trump nel corso del suo intervento al National Prayers Breakfast. “A volte penso: ‘non riuscirò mai ad andare in Paradiso’. Non c’è niente che possa fare, anche se sto facendo molto, anche per la religione. La religione è ora più sexy che mai – ha proseguito – In realtà penso che probabilmente riuscirò ad andare in Paradiso. Non sono il candidato perfetto ma ho fatto molte cose buone per le persone perfette“.