Trump e il video IA che spacca i social: Obama e la moglie diventano… scimmie

Donald Trump e i social, ultimo atto. Il presidente USA fa il bello e il cattivo tempo su “Truth” fra annunci, post taglienti e video di dubbio gusto. L’ultimo filmato postato sulla piattaforma ha letteralmente spaccato i social tra alcuni seguaci che hanno messo circa un migliaio di like e una maggiore, e comprensibile, ondata di indignazione. Nel video, generato con l’Intelligenza Artificiale, si vedono i volti di Barack Obama e l’ex First Lady Michelle Obama sopra due corpi di scimmie.

Uno stereotipo razzista che ha incontrato una ferma condanna internazionale. Non è la prima volta che Trump utilizza l’intelligenza artificiale in maniera controversa. È già successo lo scorso anno, sempre con Obama, all’epoca protagonista di un finto arresto nello Studio Ovale e poi dietro le sbarre con tanto di tuta arancione.

Il ‘bombardamento’ di cacca sui manifestanti americani, Gaza Riviera e il leader della minoranza della Camera Hakeem Jeffries con baffi finti e sombrero, sono altri esempi di un uso dei social piuttosto discutibile.