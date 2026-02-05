Trump e il mistero sull’idea di un 3° mandato: la risposta “molto meno interessante”

Donald Trump accarezza ancora la possibilità di un terzo mandato presidenziale, seppur la Costituzione americana lo vieti. Rispondendo a una domanda di Nbc su un “qualche scenario possibile” per cui potrebbe essere ancora presidente il 21 gennaio 2029, ha detto: “non lo so. Sarebbe interessante“. “Ma non sarebbe terribile se fossi d’accordo con lei, se le dessi la risposta che sta cercando? – ha detto al giornalista – Renderebbe la vita molto meno interessante.

Molto meno interessante. Ma faccio questo per una sola ragione: rendere l’America di nuovo grande, ed è quello che stiamo facendo“.