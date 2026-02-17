Truffe agli anziani, a Palizzi Marina un patto di comunità con la Polizia per dire “non siete soli”

Un bel pomeriggio, scandito da ascolto attento, dialogo sincero e partecipazione convinta, ha fatto da cornice all’incontro del progetto “No.S.S. – Non Siete Soli”, promosso dalla Questura di Reggio Calabria, che domenica 15 febbraio 2026 ha fatto tappa a Palizzi Marina, confermandosi come una delle iniziative più incisive e concrete sul fronte della prevenzione e della tutela dei cittadini.

Protagonista è stata la comunità della Parrocchia Santissimo Redentore, che ha accolto con calore e grande senso di responsabilità gli Agenti delle Volanti intervenuti per affrontare il delicato tema delle truffe e per rafforzare la costruzione di una rete di vicinato solidale. L’appuntamento, fortemente voluto dal parroco Leone Stelitano, ha registrato una significativa presenza di fedeli e famiglie: un segnale chiaro di una cittadinanza vigile, partecipe e desiderosa di strumenti concreti per difendersi.

L’incontro ha rappresentato un esempio virtuoso di collaborazione tra Istituzioni, Chiesa e territorio, dimostrando come la sicurezza non sia soltanto un presidio operativo, ma anche e soprattutto un percorso condiviso di crescita civile. A sottolineare la portata e la validità del progetto è stato il dirigente del Commissariato di Roghudi-Condofuri, dott. Filippo Malara, che ha evidenziato come la prevenzione trovi la sua forza nell’informazione capillare e nella relazione diretta con i cittadini.

“Non Siete Soli – ha rimarcato – è la dimostrazione concreta che la collaborazione tra istituzioni, parrocchie, associazioni e volontariato può incidere in modo determinante nella tutela delle fasce più vulnerabili. È un impegno che la Questura porta avanti con costanza e continuità, perché la sicurezza nasce dalla fiducia e dalla prossimità”.

Durante il pomeriggio, gli operatori di polizia hanno illustrato con chiarezza i principali segnali di allarme per riconoscere tentativi di raggiro, fornendo indicazioni pratiche e immediatamente applicabili. Un vero momento di formazione partecipata, in cui domande, esempi concreti e testimonianze hanno reso il confronto vivo e costruttivo. È proprio questa dimensione di vicinanza a rendere il progetto particolarmente efficace: informare, ascoltare, accompagnare.

Determinante anche il contributo dell’Associazione di Protezione Civile Nautica San Gregorio, che ha garantito il supporto logistico, rafforzandon ulteriormente il messaggio di una comunità che lavora unita, dove pubblico e privato cooperano per un obiettivo comune.

Grande soddisfazione è stata espressa da monsignor Stelitano, che ha ribadito come la parrocchia sia luogo di incontro, accoglienza e responsabilità condivisa. Iniziative come questa – ha sottolineato – non solo consolidano i legami, ma costruiscono una cultura della prevenzione e della solidarietà, esprimendo gratitudine per l’impegno costante della Questura e del Commissariato a favore della collettività.

“No.S.S. – Non Siete Soli” si conferma così molto più di una campagna informativa: è un autentico patto sociale, un modello operativo che valorizza la prossimità, rafforza la fiducia nelle Istituzioni e responsabilizza ogni cittadino. Il desiderio di nuovi appuntamenti è la prova più evidente della validità del progetto e dell’efficacia di un percorso che sta lasciando un segno concreto nel territorio, trasformando la prevenzione in un’esperienza condivisa di comunità.