Truffe agli anziani a Messina, riconoscimenti del Sindaco Basile agli agenti della Polizia di Stato

Si è svolta oggi, giovedì 12 febbraio 2026, a Palazzo Zanca, la cerimonia di conferimento degli attestati di riconoscimento al personale della Polizia di Stato che si è particolarmente distinto nelle indagini sulle truffe ai danni degli anziani, operazioni che hanno portato all’individuazione e all’arresto dei responsabili. Il Sindaco Federico Basile, alla presenza del Questore di Messina, dott. Salvatore La Rosa, ha incontrato gli Agenti premiati, esprimendo gratitudine e apprezzamento per la loro professionalità, il senso del dovere e lo spirito di servizio, dimostrati a tutela dei cittadini più vulnerabili.

L’intervento di Basile

“La consegna di questi attestati – ha sottolineato il Sindaco Basile – rappresenta un segnale concreto di vicinanza dell’Amministrazione comunale alle Forze dell’Ordine e, allo stesso tempo, alla nostra comunità. Vogliamo ringraziare gli agenti che si sono distinti in questa operazione, ma anche ribadire l’attenzione costante dell’Amministrazione verso le fasce più fragili, in particolare gli anziani, troppo spesso vittime di truffe. Questo gesto è un chiaro messaggio: le istituzioni sono unite e presenti nella difesa della legalità e nella protezione dei cittadini più indifesi”.

“L’attività di prevenzione e sensibilizzazione è fondamentale”

“Quello di oggi – ha proseguito il Questore La Rosa- rappresenta solo la punta dell’iceberg di un fenomeno purtroppo ancora molto diffuso. Molte truffe non vengono denunciate, perciò l’attività di prevenzione e sensibilizzazione è fondamentale. Accanto all’azione repressiva, che ha visto gli agenti distinguersi per professionalità e tempestività, è essenziale rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, affinché chi subisce o teme una truffa trovi il coraggio di denunciare. Il contrasto alle truffe ai danni degli anziani non può prescindere dalla prevenzione, dall’informazione e dalla vicinanza concreta alle persone più fragili”.

Motivazione

Nel corso dell’incontro, il Sindaco Basile ha consegnato ad uno ad uno agli agenti l’attestato con la seguente motivazione:

“Per l’elevata professionalità, l’incessante senso del dovere e lo straordinario spirito di servizio dimostrati nelle complesse attività investigative, che hanno portato all’individuazione e all’arresto degli autori di gravi truffe ai danni di persone anziane, contribuendo in modo significativo alla tutela dei cittadini più vulnerabili e al rafforzamento della fiducia della comunità nelle Istituzioni. Con il presente attestato, la Città di Messina intende rendere pubblico riconoscimento all’impegno profuso e al valore umano e professionale dimostrato, quale esempio di alto servizio reso alla collettività”.

Hanno ricevuto l’attestato di riconoscimento:

Commissario Capo Sara Castiglione

Sara Commissario Capo Salvatore Gulizia

Salvatore Ispettore della Polizia di Stato Giovanni Amico

Giovanni Ispettore della Polizia di Stato Simone Fazio

Simone Ispettore della Polizia di Stato Alessandro Macaluso

Alessandro Vice Ispettore della Polizia di Stato Giuseppe Parisi

Giuseppe Vice Ispettore della Polizia di Stato Valeria Micari

Valeria Sovrintendente della Polizia di Stato Antonino Biancuzzo

Antonino Sovrintendente della Polizia di Stato Domenico Marabello

Domenico Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Claudio Celona

Claudio Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Gaetano Ficarrotta

Gaetano Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Francesco Balsano

Francesco Assistente della Polizia di Stato Fabio Venuto

Fabio Assistente della Polizia di Stato Giuseppe Ischia

Giuseppe Assistente della Polizia di Stato Davide Marra

Davide Agente Scelto della Polizia di Stato Marco Corradone

Marco Agente Scelto della Polizia di Stato Marco Pandolfino

Marco Agente Scelto della Polizia di Stato Ignazio Maltese

Ignazio Agente Scelto della Polizia di Stato Francesco Guarnaccia

Francesco Agente Scelto della Polizia di Stato Lorenzo Nocera

Lorenzo Agente della Polizia di Stato Emanuele Andronico

Emanuele Agente della Polizia di Stato Chiara Girone

Con questa iniziativa, la Città di Messina rinnova il proprio riconoscimento e la propria vicinanza alla Polizia di Stato, ringraziando le donne e gli uomini che quotidianamente operano al servizio della legalità e della sicurezza della collettività.