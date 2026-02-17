Tropea, due cadaveri avvistati in mare: forze dell’ordine al lavoro per recuperarli

Indagini in corso a Tropea per dare un nome ai due cadaveri trasportati dalle onde del mare in burrasca sulla spiaggia in localita’ “Le Roccette”. Sono stati alcuni studenti ad avvistare i due corpi galleggiare tra le onde e poi ad allertare la macchina dei soccorsi, con gli uomini della Guardia costiera e della Capitaneria di Porto che, unitamente ai carabinieri, si sono portati sul posto. I corpi sono ancora da recuperare. Presenti in spiaggia anche i sanitari del 118. L’intera zona e’ presidiata dalle forze dell’ordine.