Tridico: “pieno sostegno a Franz Caruso per la Provincia di Cosenza, il campo progressista è l’unica alternativa credibile”

“Esprimo con convinzione il mio pieno sostegno alla candidatura di Franz Caruso alla Presidenza della Provincia di Cosenza. Una scelta che rappresenta la naturale prosecuzione di quel percorso del campo progressista che abbiamo avuto il coraggio di sperimentare per la prima volta in Calabria in occasione delle ultime elezioni regionali. Quella esperienza, pur nata in condizioni difficili e in tempi stretti, ha dimostrato che l’unità delle forze progressiste, democratiche e civiche non è solo possibile, ma necessaria per offrire ai calabresi un’alternativa seria e credibile alle politiche che hanno caratterizzato questa regione negli ultimi anni”. È quanto dichiara l’europarlamentare e già candidato alla presidenza della Regione Calabria, Pasquale Tridico.

“Franz Caruso incarna perfettamente i valori progressisti: competenza amministrativa, attenzione ai bisogni dei territori, visione di sviluppo sostenibile e giustizia sociale. La sua esperienza come sindaco di Cosenza ha dimostrato capacità concrete di governo e di ascolto delle comunità. La Provincia di Cosenza ha bisogno di una guida che sappia mettere al centro i servizi ai cittadini, le infrastrutture, la scuola, il lavoro e lo sviluppo sostenibile. Franz Caruso ha le qualità e il programma per farlo.

Il campo progressista non è un’alleanza tattica, ma un progetto strategico per ricostruire speranza e futuro in Calabria. Partendo dai territori, dalle province, possiamo consolidare quella rete di amministratori e cittadini che credono in un modello di società più giusta e inclusiva. Invito tutte le forze democratiche, progressiste e civiche a sostenere con convinzione Franz Caruso: è il momento di dimostrare che il cambiamento è possibile, partendo proprio dalle istituzioni intermedie come la Provincia” aggiunge Tridico.