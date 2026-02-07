Trasporti gratuiti per le forze dell’ordine che operano in Sicilia: la richiesta alla Regione

“Rinnovare nel più breve tempo possibile il trasporto pubblico regionale gratuito per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine che operano in Sicilia“. Una richiesta che il SIM Carabinieri Sicilia rivolge alla Regione Siciliana e, nello specifico, ad Alessandro Aricò, assessore alla Mobilità e alle Infrastrutture, evidenziando “l’importanza dell’agevolazione per chi dedica quotidianamente il proprio impegno alla salvaguardia della collettività. Avviare la convenzione anche nel 2026 rappresenta non soltanto un’attestazione di gratitudine e apprezzamento nei confronti degli uomini e delle donne in divisa, ma anche una garanzia di tutela per l’intera comunità in eventuali situazioni di rischio”.