Trapani, ora annaspa anche la squadra: disastro in casa, il Benevento vince 0-5

Dopo la sconfitta di domenica, un'altra batosta, ma questa davvero pesante, seppur al cospetto della capolista Benevento: al "Provinciale", infatti, finisce 0-5. I sanniti travolgono letteralmente i granata in una partita senza storia dall'inizio

Trapani-Benevento
Foto Trapani FC

Finora, la squadra di calcio era l’ultimo e unico baluardo a tenere in piedi il Trapani dopo il caso di questi mesi, tra gli Shark, l’esclusione, le umiliazioni in Europa e poi le tante uscite sul mercato nella squadra di Aronica, che pure sembrava riuscito a tenere la barra dritta. Dopo la sconfitta di domenica, però, un’altra batosta, ma questa davvero pesante, seppur al cospetto della capolista Benevento: al “Provinciale”, infatti, finisce 0-5. I sanniti travolgono letteralmente i granata in una partita senza storia dall’inizio.

Dopo un venti minuti, infatti, è già 0-2, per via delle reti di Tumminello e Marconi. Il doppio giallo a Benedetti in quattro minuti, a ridosso dell’intervallo, complica i piani, e così nella ripresa i campani la chiudono, segnando con Tumminello e con Mignani due volte. Per il Trapani è notte fonda, anche in classifica, considerando il -15 e i soli 4 punti, ora, sull’ultimo posto, l’unico che vale la retrocessione diretta.

Risultati Serie C girone C, 26ª giornata

Martedì 10 febbraio

Ore 18.00
Altamura-Latina 1-0
Cavese-Monopoli 1-0
Sorrento-Giugliano 1-0
Trapani-Benevento 0-5

Ore 20.30
Atalanta U23-Potenza
Casertana-Crotone
Catania-Audace Cerignola
Cosenza-Siracusa
Foggia-Picerno
Salernitana-Casarano

Classifica Serie C Girone C

  1. Benevento 60*
  2. Catania 51**
  3. Salernitana 46*
  4. Casertana 42*
  5. Cosenza 40*
  6. Crotone 40*
  7. Audace Cerignola 38*
  8. Monopoli 37
  9. Altamura 36
  10. Casarano 33*
  11. Potenza 30*
  12. Sorrento 30
  13. Latina 27
  14. Cavese 27
  15. Atalanta U23 26*
  16. Trapani 25 (-15)*
  17. Picerno 23*
  18. Foggia 22*
  19. Siracusa 22*
  20. Giugliano 21

*1 partita in meno
** 2 partite in meno

Prossimo turno Serie C girone C, 27ª giornata

Sabato 14 febbraio

Ore 14.30
Benevento-Latina
Casarano-Catania
Cavese-Salernitana
Cosenza-Audace Cerignola
Giugliano-Trapani
Monopoli-Sorrento

Ore 17.30
Foggia-Atalanta U23
Picerno-Crotone
Siracusa-Catania

Domenica 15 febbraio

Ore 20.30
Potenza-Altamura

