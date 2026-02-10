Trapani, ora annaspa anche la squadra: disastro in casa, il Benevento vince 0-5

Finora, la squadra di calcio era l’ultimo e unico baluardo a tenere in piedi il Trapani dopo il caso di questi mesi, tra gli Shark, l’esclusione, le umiliazioni in Europa e poi le tante uscite sul mercato nella squadra di Aronica, che pure sembrava riuscito a tenere la barra dritta. Dopo la sconfitta di domenica, però, un’altra batosta, ma questa davvero pesante, seppur al cospetto della capolista Benevento: al “Provinciale”, infatti, finisce 0-5. I sanniti travolgono letteralmente i granata in una partita senza storia dall’inizio.
Dopo un venti minuti, infatti, è già 0-2, per via delle reti di Tumminello e Marconi. Il doppio giallo a Benedetti in quattro minuti, a ridosso dell’intervallo, complica i piani, e così nella ripresa i campani la chiudono, segnando con Tumminello e con Mignani due volte. Per il Trapani è notte fonda, anche in classifica, considerando il -15 e i soli 4 punti, ora, sull’ultimo posto, l’unico che vale la retrocessione diretta.
Risultati Serie C girone C, 26ª giornata
Martedì 10 febbraio
Ore 18.00
Altamura-Latina 1-0
Cavese-Monopoli 1-0
Sorrento-Giugliano 1-0
Trapani-Benevento 0-5
Ore 20.30
Atalanta U23-Potenza
Casertana-Crotone
Catania-Audace Cerignola
Cosenza-Siracusa
Foggia-Picerno
Salernitana-Casarano
Classifica Serie C Girone C
- Benevento 60*
- Catania 51**
- Salernitana 46*
- Casertana 42*
- Cosenza 40*
- Crotone 40*
- Audace Cerignola 38*
- Monopoli 37
- Altamura 36
- Casarano 33*
- Potenza 30*
- Sorrento 30
- Latina 27
- Cavese 27
- Atalanta U23 26*
- Trapani 25 (-15)*
- Picerno 23*
- Foggia 22*
- Siracusa 22*
- Giugliano 21
*1 partita in meno
** 2 partite in meno
Prossimo turno Serie C girone C, 27ª giornata
Sabato 14 febbraio
Ore 14.30
Benevento-Latina
Casarano-Catania
Cavese-Salernitana
Cosenza-Audace Cerignola
Giugliano-Trapani
Monopoli-Sorrento
Ore 17.30
Foggia-Atalanta U23
Picerno-Crotone
Siracusa-Catania
Domenica 15 febbraio
Ore 20.30
Potenza-Altamura