Trapani, ora annaspa anche la squadra: disastro in casa, il Benevento vince 0-5

Finora, la squadra di calcio era l’ultimo e unico baluardo a tenere in piedi il Trapani dopo il caso di questi mesi, tra gli Shark, l’esclusione, le umiliazioni in Europa e poi le tante uscite sul mercato nella squadra di Aronica, che pure sembrava riuscito a tenere la barra dritta. Dopo la sconfitta di domenica, però, un’altra batosta, ma questa davvero pesante, seppur al cospetto della capolista Benevento: al “Provinciale”, infatti, finisce 0-5. I sanniti travolgono letteralmente i granata in una partita senza storia dall’inizio.

Dopo un venti minuti, infatti, è già 0-2, per via delle reti di Tumminello e Marconi. Il doppio giallo a Benedetti in quattro minuti, a ridosso dell’intervallo, complica i piani, e così nella ripresa i campani la chiudono, segnando con Tumminello e con Mignani due volte. Per il Trapani è notte fonda, anche in classifica, considerando il -15 e i soli 4 punti, ora, sull’ultimo posto, l’unico che vale la retrocessione diretta.

Risultati Serie C girone C, 26ª giornata

Martedì 10 febbraio

Ore 18.00

Altamura-Latina 1-0

Cavese-Monopoli 1-0

Sorrento-Giugliano 1-0

Trapani-Benevento 0-5

Ore 20.30

Atalanta U23-Potenza

Casertana-Crotone

Catania-Audace Cerignola

Cosenza-Siracusa

Foggia-Picerno

Salernitana-Casarano

Classifica Serie C Girone C

Benevento 60* Catania 51** Salernitana 46* Casertana 42* Cosenza 40* Crotone 40* Audace Cerignola 38* Monopoli 37 Altamura 36 Casarano 33* Potenza 30* Sorrento 30 Latina 27 Cavese 27 Atalanta U23 26* Trapani 25 (-15)* Picerno 23* Foggia 22* Siracusa 22* Giugliano 21

*1 partita in meno

** 2 partite in meno

Prossimo turno Serie C girone C, 27ª giornata

Sabato 14 febbraio

Ore 14.30

Benevento-Latina

Casarano-Catania

Cavese-Salernitana

Cosenza-Audace Cerignola

Giugliano-Trapani

Monopoli-Sorrento

Ore 17.30

Foggia-Atalanta U23

Picerno-Crotone

Siracusa-Catania

Domenica 15 febbraio

Ore 20.30

Potenza-Altamura