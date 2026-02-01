Trapani, ko e proteste contro l’Altamura: chiesti 2 rigori, annullato il gol del pari nel finale | CLASSIFICA

Una domenica pomeriggio amara per il Trapani che, dopo due vittorie consecutive, torna ad assaporare il gusto amaro della sconfitta. I siciliani, alle prese con una situazione societaria delicata e un fuggi fuggi generale dei giocatori in rosa (l’ultimo addio è quello di Canotto) perdono in casa contro l’Altamura per 0-1, gol al 38′ di Curcio che, innescato da Rosafio, non sbaglia a tu per tu con il portiere.

Fra contestazione al presidente Antonini (solito striscione “Antonini vattene”) presente al “Provinciale” e pioggia battente, il Trapani gioca comunque una partita gagliarda e reclama parecchio. Nel primo tempo, al 41′, l’FVS nega un presunto rigore su Motoc; nella ripresa un destro insidioso di Marcolini viene deviato in corner, ancora nessuna segnalazione dall’FVS nonostante le proteste granata che portano all’espulsione di un collaboratore del Trapani e uno del Team Altamura.

All’86’ Kirwan trova il gol del pari con un colpo di testa, ma questa volta la revisione porta all’annullamento, per fallo in attacco di Motoc, e al rosso per doppia ammonizione a mister Aronica furioso per la decisione arbitrale. Finisce 0-1 per l’Altamura che guadagna una posizione in zona Playoff, per il Trapani un ko amaro fra le polemiche.

Risultati Serie C girone C, 24ª giornata

Sabato 31 gennaio

Ore 14.30

Cavese-Casarano 1-1

Sorrento-Catania 2-1

Domenica 1 febbraio

Ore 14.30

Atalanta U23-Benevento 3-4

Monopoli-Latina 1-0

Trapani-Altamura 0-1

Ore 17.30

Cosenza-Casertana

Picerno-Potenza

Siracusa-Crotone

Ore 20.30

Foggia-Audace Cerignola

Salernitana-Giugliano

Classifica Serie C Girone C

Benevento 54* Catania 51* Salernitana 45 Casertana 39 Monopoli 37* Cosenza 37 Crotone 34 Audace Cerignola 32 Casarano 30* Altamura 30* Potenza 29 Sorrento 27* Latina 26* Atalanta U23 26* Trapani 25 (-15)* Cavese 23* Foggia 22 Siracusa 21 Picerno 20 Giugliano 17

*1 partita in più

Prossimo turno, 25ª Giornata Serie C

Venerdì 6 gennaio

Ore 20:30

Altamura-Monopoli

Audace Cerignola-Salernitana

Benevento-Picerno

Catania-Trapani

Latina-Cavese

Sabato 7 gennaio

Ore 14:30

Casarano-Sorrento

Casertana-Foggia

Crotone-Atalanta U23

Giugliano-Cosenza

Ore 17:30

Potenza-Siracusa