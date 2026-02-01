Trapani, ko e proteste contro l’Altamura: chiesti 2 rigori, annullato il gol del pari nel finale | CLASSIFICA

Il Trapani crolla in casa per 0-1 contro l'Altamura: i siciliani protestano per due calci di rigore e si vedono annullare il gol del pareggio all'86', decisione che porta all'espulsione di mister Aronica

Trapani-Altamura
Foto Instagram @fc_trapani_1905

Una domenica pomeriggio amara per il Trapani che, dopo due vittorie consecutive, torna ad assaporare il gusto amaro della sconfitta. I siciliani, alle prese con una situazione societaria delicata e un fuggi fuggi generale dei giocatori in rosa (l’ultimo addio è quello di Canotto) perdono in casa contro l’Altamura per 0-1, gol al 38′ di Curcio che, innescato da Rosafio, non sbaglia a tu per tu con il portiere.

Fra contestazione al presidente Antonini (solito striscione “Antonini vattene”) presente al “Provinciale” e pioggia battente, il Trapani gioca comunque una partita gagliarda e reclama parecchio. Nel primo tempo, al 41′, l’FVS nega un presunto rigore su Motoc; nella ripresa un destro insidioso di Marcolini viene deviato in corner, ancora nessuna segnalazione dall’FVS nonostante le proteste granata che portano all’espulsione di un collaboratore del Trapani e uno del Team Altamura.

All’86’ Kirwan trova il gol del pari con un colpo di testa, ma questa volta la revisione porta all’annullamento, per fallo in attacco di Motoc, e al rosso per doppia ammonizione a mister Aronica furioso per la decisione arbitrale. Finisce 0-1 per l’Altamura che guadagna una posizione in zona Playoff, per il Trapani un ko amaro fra le polemiche.

Risultati Serie C girone C, 24ª giornata

Sabato 31 gennaio

Ore 14.30
Cavese-Casarano 1-1
Sorrento-Catania 2-1

Domenica 1 febbraio

Ore 14.30
Atalanta U23-Benevento 3-4
Monopoli-Latina 1-0
Trapani-Altamura 0-1

Ore 17.30
Cosenza-Casertana
Picerno-Potenza
Siracusa-Crotone

Ore 20.30
Foggia-Audace Cerignola
Salernitana-Giugliano

Classifica Serie C Girone C

  1. Benevento 54*
  2. Catania 51*
  3. Salernitana 45
  4. Casertana 39
  5. Monopoli 37*
  6. Cosenza 37
  7. Crotone 34
  8. Audace Cerignola 32
  9. Casarano 30*
  10. Altamura 30*
  11. Potenza 29
  12. Sorrento 27*
  13. Latina 26*
  14. Atalanta U23 26*
  15. Trapani 25 (-15)*
  16. Cavese 23*
  17. Foggia 22
  18. Siracusa 21
  19. Picerno 20
  20. Giugliano 17

*1 partita in più

Prossimo turno, 25ª Giornata Serie C

Venerdì 6 gennaio

Ore 20:30
Altamura-Monopoli
Audace Cerignola-Salernitana
Benevento-Picerno
Catania-Trapani
Latina-Cavese

Sabato 7 gennaio

Ore 14:30
Casarano-Sorrento
Casertana-Foggia
Crotone-Atalanta U23
Giugliano-Cosenza

Ore 17:30
Potenza-Siracusa

Leggi altri articoli di Sport