Trapani, ko e proteste contro l’Altamura: chiesti 2 rigori, annullato il gol del pari nel finale | CLASSIFICA

Una domenica pomeriggio amara per il Trapani che, dopo due vittorie consecutive, torna ad assaporare il gusto amaro della sconfitta. I siciliani, alle prese con una situazione societaria delicata e un fuggi fuggi generale dei giocatori in rosa (l’ultimo addio è quello di Canotto) perdono in casa contro l’Altamura per 0-1, gol al 38′ di Curcio che, innescato da Rosafio, non sbaglia a tu per tu con il portiere.
Fra contestazione al presidente Antonini (solito striscione “Antonini vattene”) presente al “Provinciale” e pioggia battente, il Trapani gioca comunque una partita gagliarda e reclama parecchio. Nel primo tempo, al 41′, l’FVS nega un presunto rigore su Motoc; nella ripresa un destro insidioso di Marcolini viene deviato in corner, ancora nessuna segnalazione dall’FVS nonostante le proteste granata che portano all’espulsione di un collaboratore del Trapani e uno del Team Altamura.
All’86’ Kirwan trova il gol del pari con un colpo di testa, ma questa volta la revisione porta all’annullamento, per fallo in attacco di Motoc, e al rosso per doppia ammonizione a mister Aronica furioso per la decisione arbitrale. Finisce 0-1 per l’Altamura che guadagna una posizione in zona Playoff, per il Trapani un ko amaro fra le polemiche.
Risultati Serie C girone C, 24ª giornata
Sabato 31 gennaio
Ore 14.30
Cavese-Casarano 1-1
Sorrento-Catania 2-1
Domenica 1 febbraio
Ore 14.30
Atalanta U23-Benevento 3-4
Monopoli-Latina 1-0
Trapani-Altamura 0-1
Ore 17.30
Cosenza-Casertana
Picerno-Potenza
Siracusa-Crotone
Ore 20.30
Foggia-Audace Cerignola
Salernitana-Giugliano
Classifica Serie C Girone C
- Benevento 54*
- Catania 51*
- Salernitana 45
- Casertana 39
- Monopoli 37*
- Cosenza 37
- Crotone 34
- Audace Cerignola 32
- Casarano 30*
- Altamura 30*
- Potenza 29
- Sorrento 27*
- Latina 26*
- Atalanta U23 26*
- Trapani 25 (-15)*
- Cavese 23*
- Foggia 22
- Siracusa 21
- Picerno 20
- Giugliano 17
*1 partita in più
Prossimo turno, 25ª Giornata Serie C
Venerdì 6 gennaio
Ore 20:30
Altamura-Monopoli
Audace Cerignola-Salernitana
Benevento-Picerno
Catania-Trapani
Latina-Cavese
Sabato 7 gennaio
Ore 14:30
Casarano-Sorrento
Casertana-Foggia
Crotone-Atalanta U23
Giugliano-Cosenza
Ore 17:30
Potenza-Siracusa