Tragico incidente in Sicilia: travolti mentre erano fermi ad un posto di blocco dei Carabinieri, morto un giovane | NOME e DETTAGLI

Un ragazzo di 20 anni, Ignazio Cortese, è morto nello scontro tra due auto lungo la strada statale 113 all’altezza di Buonfornello; un’altra persona è rimasta ferita in modo grave e trasportata in ospedale. I vigili del fuoco hanno estratto la vittima e il ferito dalle lamiere. Le indagini sono condotte dalla polizia stradale. La vittima e il ferito erano a bordo di una Fiat Panda quando sono stati fermati dai carabinieri per un controllo. Mentre l’auto era ferma in corsia di emergenza una Mercedes l’ha tamponata provocando la morte del ragazzo. Illeso l’automobilista di 26 anni alla guida della Mercedes. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia stradale di Buonfornello.

Travolti mentre sono fermi per un controllo dei Cc, un morto e un ferito

