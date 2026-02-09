Tragedia in Calabria: donna muore dopo una caduta dal balcone, stava raccogliendo i panni

Una donna di 49 anni, Melissa Santagada è morta oggi precipitando dal balcone della propria abitazione. La tragedia è avvenuta in via Guaragna, nella frazione Lauropoli di Cassano allo Ionio. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri della Compagnia di Cassano, la vittima – madre di due figlie – stava raccogliendo i panni stesi dal balcone quando, forse nel tentativo di afferrare un piumone che le stava scivolando di mano, avrebbe perso l’equilibrio precipitando oltre la ringhiera.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 di Cassano e Castrovillari. Nonostante fosse stato preallertato l’elisoccorso per un trasferimento d’urgenza, i sanitari hanno dovuto constatare il decesso della donna dopo lunghi tentativi di rianimarla. La salma è stata portata all’obitorio del cimitero di Cassano a disposizione dell’autorità giudiziaria.