Torre Faro: la Linea 31 BIS di ATM Messina cambia percorso | INFO

Per agevolare gli spostamenti dei residenti anche durante i lavori di riqualificazione in corso, ATM Messina ha provvisoriamente modificato il percorso della Linea 31 BIS. A partire da oggi, lunedì 2 febbraio, la linea entrerà all’interno del paese percorrendo via Pozzo Giudeo, via Scuole, via Rando e via Nuova. Il percorso della Linea 31 BIS sarà quindi prolungato rispetto al capolinea attuale di via Circuito, fino all’Istituto Marino, transitando lungo la strada statale 113.

Questo permetterà al bus di immettersi in via Pozzo Giudeo e attraversare le vie interne di Torre Faro, migliorando il servizio per tutti i residenti.