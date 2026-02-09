Terribile incidente sull’A2: chiuso un tratto in direzione nord, un morto

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” è temporaneamente chiuso il tratto in direzione nord, a causa di un incidente avvenuto tra Lagonegro e Padula Buonabitacolo, in provincia di Salerno. Per cause ancora in fase di accertamento, il sinistro ha provocato un tamponamento, con il tragico bilancio di una vittima e tre feriti. I veicoli diretti a nord sono invitati a uscire obbligatoriamente allo svincolo di Lagonegro Nord, per proseguire lungo la SS585, la SS19 e rientrare in autostrada allo svincolo di Padula Buonabitacolo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti Anas, Polizia Stradale e il personale del 118 per le operazioni di soccorso, rilievo e ripristino della sicurezza della circolazione.