Terribile incidente stradale in moto a Lipari: uomo gravissimo trasferito in elisoccorso a Messina

Un motociclista di 52 anni è ricoverato in condizioni critiche dopo un grave incidente stradale avvenuto nel centro di Lipari, nelle Isole Eolie. L’uomo, che viaggiava in moto, si è scontrato con un’automobile riportando un serio trauma cranico. Soccorso inizialmente dal personale sanitario dell’ospedale dell’isola, è stato poi trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina, dove è stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La prognosi resta riservata.