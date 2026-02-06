Terribile incidente stradale in moto a Lipari: uomo gravissimo trasferito in elisoccorso a Messina

L’incidente nelle Isole Eolie dopo l’impatto con un’auto. L’uomo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato operato d’urgenza al Policlinico di Messina, dove resta ricoverato in prognosi riservata

incidente stradale moto ambulanza elisoccorso
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Un motociclista di 52 anni è ricoverato in condizioni critiche dopo un grave incidente stradale avvenuto nel centro di Lipari, nelle Isole Eolie. L’uomo, che viaggiava in moto, si è scontrato con un’automobile riportando un serio trauma cranico. Soccorso inizialmente dal personale sanitario dell’ospedale dell’isola, è stato poi trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina, dove è stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La prognosi resta riservata.

Leggi altri articoli di Messina