Terremoto in Sicilia, scossa nella notte tra Messina e Palermo

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle ore 22:00 nel territorio di San Mauro Castelverde, tra Castelbuono e Santo Stefano di Camastra al confine tra le province di Palermo e Messina. Secondo le prime rilevazioni sismiche, il sisma si è originato a una profondità di 6,6 chilometri: un ipocentro relativamente superficiale che ha reso il movimento chiaramente percepibile dalla popolazione, soprattutto nei centri abitati limitrofi.

Diversi residenti hanno riferito di aver avvertito un breve ma distinto tremore. Al momento non si segnalano danni a persone o edifici, né risultano richieste di intervento ai vigili del fuoco. Eventi di questa entità, pur suscitando comprensibile preoccupazione tra i cittadini, rientrano nella normale attività sismica che caratterizza il territorio siciliano. Le autorità locali stanno monitorando la situazione, ma non emergono criticità. Eventuali aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore qualora si verificassero repliche o ulteriori sviluppi.