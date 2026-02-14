Terremoto nel basso Tirreno, scossa di magnitudo 3.6 avvertita dalla popolazione alle Egadi

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata questa sera alle 22:03 nel Mar Tirreno, al largo di Favignana. Il sisma si è verificato a una profondità di circa 50 chilometri, un dato che ha contribuito a rendere il movimento percepibile su un’area piuttosto ampia pur mantenendo un’intensità moderata. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, in particolare nelle Isole Egadi, dove diversi residenti hanno segnalato un tremore durato pochi secondi. Nonostante l’apprensione iniziale, al momento non si registrano danni a persone o cose.

La profondità relativamente elevata dell’evento sismico ha probabilmente attenuato gli effetti in superficie, limitando le conseguenze strutturali ma consentendo alla scossa di propagarsi a maggiore distanza. L’episodio si inserisce nel quadro della normale attività sismica che interessa periodicamente l’area della Sicilia e il tratto di mare circostante, una zona caratterizzata da una complessa dinamica tettonica.