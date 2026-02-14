Termini Imerese, FdI: “no alle candidature autoreferenziali, serve unità visione unitaria”

“Termini Imerese è una realtà locale rilevante e va trattata nel quadro di decisioni condivise all’interno del tavolo provinciale del centrodestra, d’intesa con le rappresentanze locali dei partiti, senza scorciatoie né iniziative individuali”, a dichiararlo sono Raoul Russo, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, e Totò Burrafato, presidente del circolo di Termini Imerese. “FdI – aggiungono – ritiene inopportune – alla vigilia di un confronto ormai maturo – qualsiasi fuga in avanti o candidatura autoreferenziale. Sarebbe una strategia miope, che rischia di compromettere quella visione unitaria, condizione indispensabile per portare il centrodestra alla vittoria”.

“Senza la definizione chiara di un programma comune, il centrodestra corre il rischio di ripetere l’errore già visto nelle scorse elezioni amministrative, quando la frammentazione interna favorì la vittoria del centrosinistra. Un copione – concludono – che sarebbe irresponsabile riproporre”.