Tennistavolo, Top Spin Messina pronta alla sfida di Cagliari contro la Marcozzi

La Top Spin Messina WatchesTogether viaggia alla volta della Sardegna per la terza giornata di ritorno di serie A1 maschile. Domani (mercoledì 11 febbraio), con inizio alle ore 18, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio sarà di scena al PalaTennistavolo di via Crespellani di Cagliari contro la Marcozzi, match diretto dall’arbitro Nicola Mazzuzzi.

I ragazzi guidati dal tecnico Marco Faso occupano attualmente il quarto posto in classifica, l’ultimo utile in chiave playoff scudetto, avendo però una gara ancora da recuperare, fissata in calendario sabato 21 febbraio, a Villa Dante, contro la Virtus Servigliano. Sarà un periodo particolarmente denso di impegni, anche perché domenica 22 febbraio la Top Spin riceverà la visita dell’Alfa Food Bagnolese, attuale capolista del torneo in coabitazione col Tennistavolo Sassari. Il gruppo composto da Vladislav Ursu, Frane Tomislav Kojić, Niagol Stoyanov, Danilo Faso, Antonino Amato e Humberto Manhani Jr. ha messo insieme 15 punti in otto turni, bottino frutto di cinque vittorie e tre sconfitte. L’obiettivo è proseguire il momento positivo e allungare la striscia dopo la conquista della Coppa Italia e la netta affermazione centrata in casa contro Muravera (3-0).

La Marcozzi, avversaria domani, è terzultima a quota 8, con due successi e sette ko nel proprio ruolino di marcia. Nel roster dei sardi, a disposizione di coach Massimo Ferrero, spiccano Carlo Rossi, attuale numero 9 del ranking nazionale individuale, e Federico Vallino Costassa (n.13). L’indiano Jeet Chandra e il rumeno Rares Alexandru Sipos i due stranieri in organico sin qui impiegati in campionato. All’andata il 3-0 per la Top Spin Messina WatchesTogether targato Ursu, Kojić e Faso. (Messina, 10 febbraio 2026)

Il programma della 3^ giornata di ritorno di Serie A1:

Marcozzi-Top Spin Messina WatchesTogether 11/2 ore 18

Virtus Servigliano-Apuania Carrara 13/2 ore 21

Tennistavolo Sassari-Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 14/2 ore 16

Alfa Food Bagnolese-Santa Tecla Nulvi 15/2 ore 16.30

Classifica: Alfa Food Bagnolese, Tennistavolo Sassari 22 punti; Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 17; Top Spin Messina WatchesTogether* 15; Virtus Servigliano* 9; Marcozzi 8; Apuania Carrara 7; Santa Tecla Nulvi 5. *una gara in meno.