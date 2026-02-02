Tajani in Sicilia: “100 milioni per le prime necessità, decreto urgente per i danni del maltempo al sud”

“I 100 milioni che sono stati assegnati sono per interventi di prima necessità, lo Stato farà molto ma molto di più“. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani incontrando gli imprenditori colpiti dal maltempo. “Sarà fatto un decreto che riguarda gli aiuti da dare alla regione Sicilia, alla regione Calabria, alla regione Sardegna, lo approveremo in tempi rapidi“, ha sottolineato. “I riflettori devono essere accesi anche nelle settimane e nei mesi successivi” al disastro “perché i danni subiti dalla Sicilia sono danni profondi per i quali noi abbiamo il dovere di dare il massimo come Stato e come istituzioni“.