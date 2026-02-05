“Superboss fuori dal carcere, torna l’ombra della ’ndrangheta su Milano”: l’allarme di Klaus Davi

“Le scarcerazioni dei superboss rosarnesi Francesco Pesce detto “Ciccio testuni”, avvenuta il 9 agosto 2024, e di Gregorio Bellocco detto “lupo solitario”, avvenuta nel mese di giugno 2025, secondo Klaus Davi avranno un impatto anche sugli equilibri milanesi, città in cui gli affiliati delle famiglie Pesce e Bellocco secondo alcuni collaboratori di giustizia sono almeno un centinaio”. E’ quanto inviato alla stampa da Klaus Davi.

“Il giornalista (che ha svelato come Gregorio Bellocco fosse stato scarcerato fin da giugno scorso) ritiene altamente probabile che l’ambiente delle curve possa risentire dei nuovi equilibri mafiosi rosarnesi e che la fase critica sia tutt’altro che finita. “L’ho detto e scritto mille volte: non ha nessun senso ‘separare’ i fatti che avvengono in Calabria da quelli milanesi, è a mio avviso non corretto”. Davi, assiduo frequentatore del mondo ultras, è altresì convinto che ‘bisogna essere cauti nel dire che le curve sono migliorate. Il problema non è dare pagelle di miglioramento ma focalizzare l’asse San Siro – Rosarno/Platì. Non parlo per sentito dire o per sensazioni indirette. È un modo che frequento e documento da due anni. Le mie sono ancora ipotesi, poi ovviamente vedremo come evolverà la vicenda'”.