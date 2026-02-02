Successo per la Giornata Ecologica a Bovalino: un’iniziativa di solidarietà e partecipazione

Le associazioni Pro Loco di Bovalino, Orizzonte7 APS e l’Associazione Andareinporto, promotori dell’iniziativa, esprimono “grande soddisfazione per la recente giornata ecologica tenutasi a Bovalino domenica 1 febbraio 2026, che ha visto la partecipazione attiva di numerose associazioni, cittadini e imprenditori. Un ringraziamento va al Comune di Bovalino, che ha fornito il necessario supporto logistico e partecipato all’evento. Eravamo numerosi alla giornata di volontariato finalizzata a rimuovere plastica e detriti dalla spiaggia anche se in tanti, pur avendo aderito all’idea, non hanno partecipato certamente scoraggiati dal maltempo che oramai imperversa da giorni sul nostro territorio”.

“Invitiamo, comunque, chi non c’è stato e tutta Bovalino per domenica 08 febbraio 2026. La giornata ecologica continuerà anche in quella data con la pulizia del tratto di spiaggia ex lido Orsa – torrente Malachia. Il contributo di tutti gli aderenti, e di quelli che si uniranno, arricchirà ulteriormente l’evento confermando quello spirito di solidarietà radicato nella cultura della partecipazione e del supporto reciproco che anima la nostra comunità e da tenere viva soprattutto nei momenti difficili” si legge in una nota.