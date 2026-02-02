Successo per il primo torneo 2026 Città di Siderno di Arti Marziali e Kickboxing: i risultati e i vincitori

Grande successo del primo torneo 2026 Città di Siderno, di arti marziali e kickboxing, patrocinato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Mariateresa Fragomeni, e promosso dall’ACSI, EPS CONI, e dal CIP (comitato italiano paralimpico), in collaborazione con l’Accademia fondata e diretta dal maestro Giuseppe Cavallo. Le competizioni, che hanno registrato la presenza di centinaia di atleti, provenienti dalla Calabria e dalla Sicilia, hanno avuto luogo domenica scorsa, presso il palasport di Siderno Marina.

Grazie all’impegno profuso dal Sindaco Fragomeni, dal delegato allo sport, Davide Lurasco, in collaborazione con la rinomata Accademia di Arti Marziali guidata dal Maestro Giuseppe Cavallo, la manifestazione, alla quale ha presenziato il fiduciario CONI dell’alto jonio reggino, il professore Salvatore Papa, è perfettamente riuscita. Impeccabile l’organizzazione, coordinata dal dirigente dell’Accademia di Siderno, Caulonia e Polistena, Francesco Garelli, con l’ausilio della presidente Teresa Peronace, della segretaria generale, Mariangela Mileto, e degli insegnanti tecnici e ufficiali di gara: Nicola Geranio, Maria Spanò, Rocco Garelli, Gabriele Pronestì, Giovanni Audino, Antonio Sgambelluri, Mery Minniti, Mario Tassone, Rebecca Mammoliti, Rocco Sergi. Grazie, dunque, al patrocino dell’ ACSI, associazione di cultura e sport, EPS CONI, presieduta dal dr. Antonino Viti, e del CIP (comitato italiano paralimpico), presieduto in Calabria dal dottore Antonino Scagliola, la città di Siderno ha promosso un evento di grande impatto sportivo e sociale.

Gli atleti premiati

Le atlete e gli atleti presenti hanno evidenziato un livello tecnico molto elevato. Al termine delle gare, delle atlete e degli atleti dell’Accademia Cavallo, che hanno fatto la parte del leone, nelle diverse discipline e categorie, si sono classificati, al primo posto: Ketrin Lucà, Alfredo Belcastro, Carmen Bombardiero, Enea Mammone, Giorgia e Gabriele Salerno, Mattia Calcopietro, Francesco e Alfredo Cavallo, Gabriele Carè, Nives Figliomeni, Leonardo Cotrona, Domenico Borgese, Bruno, Giovanni e Francesco Demasi, Bernadette Tassone, Francesco Lucà, Alex Mammone, Mattia Sgambelluri, Nicola Musuraca, Luca Condello, Domenico Sofrà, Francesco Lazzaro, Alessia Ierace, Paolo Ietto, Paolo Tavarnesi, Salvatore Sergi, Chiara Ienco, Rosy Ruva, Federica Tassone. La medaglia d’argento, invece, è andata a: Maria Valeria Cricelli, Antonino Luvarà, Rocco Femia, Paolo Tavarnesi, Ilario Basile, Amedeo Demasi Pezzaniti, Roberta Marafioti, Daniel Marziano, Tommaso Napoli, Santiago Barresi, Damiano Demasi, Ettore Gliozzi, Benedetta Cristofaro, Gabriele Davoli, Eric Fazzalari, Francesco Ameduri, Riccardo Sofrà, Cosimo Manno, Giuseppe Reitano, Leonardo Currò, Angelica Carè, Vincenzo Fossari, Davide Pursel, Riccardo Panetta.

Al terzo posto, hanno conquistato la medaglia di bronzo: Maria Gentile, Giorgia Fidale, Vincenzo Fossari, Francesco Macrì, Dafne Lombardo, Michele Ciurleo, Domenico Rullo, Antony Spanò, Gabriele Tassone, Riccardo Sofrà, Pasquale Prossomariti, Matteo Campiti, Alfonso Gentile, Riccardo Trono, Nicola Chiodo, Bruno Ariganello, Nicola Carè, Samuele Urzino, Giuseppe Parisi, Daniel Seceski, Pasquale Franzè, Anna Maria Basile.