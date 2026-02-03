Successo per il primo open day di Atletica Leggera a Zagarise | FOTO

L’atletica leggera fa capolino nelle scuole. E raccoglie l’entusiasmo degli studenti. Tanto grazie al Centro Sportivo Giovanile Catanzaro Lido, associazione sportiva dilettantistica di atletica leggera attiva da 50 anni su tutto il territorio, nazionale e internazionale, che, sabato scorso, 31 gennaio, con la supervisione del CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), Comitato provinciale di Catanzaro, ha organizzato il primo Open Day di atletica leggera a Zagarise (CZ).

Affiliata alla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), nonché al CSEN, il Centro Sportivo Giovanile collabora attivamente con il Comitato regionale CSEN per la diffusione dell’atletica leggera, partendo dagli istituti scolastici, in cui purtroppo l’attività fisica ricopre a volte un posto del tutto marginale, senza tenere conto dei suoi benefici.

L’atletica leggera è così sbarcata a scuola con il primo Open Day, che il Centro Sportivo Giovanile Catanzaro Lido ha promosso a Zagarise (CZ), anche con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Francesco Gallelli, e dell’Istituto Comprensivo Sersale – Zagarise, diretto da Maria Brutto. Accolto nella palestra del paese, ha coinvolto tutti gli studenti degli istituti scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione del comprensivo in varie attività, partendo da giocosport e giocatletica per arrivare alle discipline sportive che ruotano nel settore dell’atletica leggera.

L’indirizzo programmato dal direttore tecnico nazionale di atletica leggera CSEN, nonché vice presidente della FIDAL calabrese, Santo Mineo, è quello di “favorire, attraverso iniziative come l’Open Day, la conoscenza della regina degli sport e invogliare alunne e alunni di tutte le età ad intraprendere attività sportive e motorie, anche per contrastare il crescente problema dell’obesità infantile e giovanile, migliorare il rapporto con il proprio corpo e quindi con se stessi, accettare la propria fisicità, integrarsi con gli altri, apprendere le regole di una sana competizione e di un agonismo corretto grazie alla pratica sportiva. Con la collaborazione della professoressa Patrizia Salerno e della dottoressa Miriam Timpano, l’intento è di creare, insieme alle istituzioni indicate e allo CSEN, una struttura di atletica leggera che consenta la partecipazione degli stessi alunni ai campionati della FIDAL e dell’Ente di promozione sportiva CSEN”.

L’Open Day ha appassionato i bambini e i ragazzi coinvolti, che hanno potuto divertirsi e vivere momenti di sport e socializzazione, cimentandosi in gare di velocità, mezzofondo, marcia, staffette e lancio del vortex con notevoli spiegazioni su andature, posizioni e coordinazione.

Presenti sono stati l’istruttore Concetta Catone dello staff tecnico nazionale CSEN atletica leggera e il responsabile settore scuola CSEN, Raoul Elia, nonché l’Assessore allo Sport Comunale, Enrico Ieraci.

“Stante il successo del primo Open Day di atletica leggera, – ha spiegato Mineo – con il Sindaco di Zagarise si è deciso di programmare giornate di studio e di avvio all’atletica leggera sino ad arrivare all’organizzazione di una gara di corsa su strada, che vedrà partecipanti i ragazzi dell’hinterland assieme a tanti atleti provenienti da diverse zone del territorio calabrese”.

Questa programmazione ha incontrato il beneplacito del vice presidente nazionale CSEN e presidente del Comitato provinciale di Catanzaro, Francesco De Nardo, che, nell’instancabile attività del primo Ente di promozione sportiva in Italia diretta a promuovere ogni sport nei confronti di tutte le categorie, senza alcuna distinzione, ha ribadito l’intenzione di sviluppare la disciplina dell’atletica leggera a livello nazionale partendo dalla Calabria.